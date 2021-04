Valentijn Driessen weet wie Mohamed Ihattaren bedoelde met zijn reactie

Zondag, 4 april 2021 om 21:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:36

Valentijn Driessen denkt te weten aan wie het statement van Mohamed Ihattaren zondagmiddag gericht was. Het talent van PSV scoorde in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Heracles Almelo (3-0) op prachtige wijze, deed zijn vinger voor zijn mond en had een boodschap aan televisiekijkend Nederland: "Niemand die mij kapot krijgt, vriend. Niemand!" Hij wil zijn gebaar voorlopig niet toelichten, maar Driessen stelt in een video-item van De Telegraaf te weten waar Ihattaren op doelde.

"Ik kan me voorstellen dat de enorme ontlading komt door alle frustratie van de laatste tijd", geeft de chef voetbal aan. "Men vraagt zich dan af: wie bedoelt hij? Nou, ik weet wel wie hij bedoelt. Hij bedoelt Roger Schmidt, hij bedoelt PSV, hij bedoelt Erwin van de Looi, hij bedoelt Jong Oranje, hij bedoelt Frank de Boer, hij bedoelt het grote Oranje, hij bedoelt de KNVB… Dat zijn allemaal mensen die hem de helpende hand moeten reiken, maar hem in feite laten vallen. Zo voelt hij dat. Je kunt zeggen dat hij het zelf moet laten zien, maar gun hem dan de kans om dat te doen. Dat hebben zij niet gedaan. Ik vind het heel makkelijk om te zeggen dat het alleen door hem komt."

Meer ? https://t.co/yrB5F2cB64 pic.twitter.com/frB3WfCeZe — NOS Sport (@NOSsport) April 4, 2021

Ihattaren behoorde vorige maand niet tot de selectie van het Nederlands elftal en werd evenmin opgenomen in de spelersgroep van Jong Oranje voor het EK. Hij wacht zodoende nog altijd op zijn eerste optreden voor een van beide elftallen. Bondscoach Frank de Boer van Oranje was zondagavond te gast bij Rondo en legde uit dat Ihattaren 'eerst moet presteren'. "Ik ben ook bij PSV geweest en heb hem gesproken. Hij zat niet in de voorselectie van mij, wel in de voorselectie van Jong Oranje. Uiteindelijk hebben we in goed overleg besloten om hem niet te selecteren."

"Volgens mij heeft Van de Looi (bondscoach van Jong Oranje, red.) uitgelegd dat er genoeg andere spelers op dit moment in zijn ogen beter zijn, fitter zijn. Dus daar heeft hij op dat moment het volste recht toe", aldus De Boer. Na de wedstrijd gaf Schmidt al aan zich niet aangesproken te voelen door het statement. "Er is geen speler die zoveel steun van mij en de spelers heeft gekregen. Nu is het aan hem om te laten zien wat hij wil. Ik ben blij dat hij scoorde, dat geeft hem wat zelfvertrouwen", zei de trainer van PSV. "Ik weet ook niet wat de gedachte achter deze boodschap was."

Ook bij Rondo vroegen de analisten zich af wie Ihattaren bedoelde. "Doelt hij dan op mensen bij PSV? Volgens mij hebben die het beste met hem voor", zei Youri Mulder. "Dat hij af en toe ‘in zijn hokje’ wordt teruggeduwd, is hartstikke nodig. Hij heeft nu twee weken getraind en je ziet dat het er beter uitziet." Marco van Basten vond Ihattaren tijdens zijn invalbeurt 'écht heel goed'. "Het was een prachtige goal. Maar hij stoeit met zichzelf en dat moet hij eerst overwinnen. Hij heeft wel laten zien dat hij voetballend in staat is om het verschil te maken."