Ten Hag geeft hoopvolle update over Mazraoui: ‘Hij heeft groen licht gehad’

Zondag, 4 april 2021 om 21:27 • Yanick Vos

Noussair Mazraoui is op de weg terug, zo heeft Ajax-trainer Erik ten Hag zondagavond bevestigd na afloop van de 1-2 overwinning op sc Heerenveen. De Marokkaans international staat sinds februari aan de kant met problemen aan zijn gezichtsvermogen. Volgens Ten Hag gaat het de goede kant op en staat de rechtsback weer op het trainingsveld, al is een rentree nog niet in zicht.

Mazraoui ontbreekt al zes weken in de wedstrijdselectie van Ajax. Hij moest onder meer de dubbele ontmoeting met Young Boys in de Europa League aan zich voorbij laten gaan. “Daar is licht in de duisternis”, zo wordt Ten Hag geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Hij heeft groen licht gehad en is weer in training. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk de teamtraining kan hervatten. De afgelopen week heeft hij de stappen op het veld gezet en dat gaan we komende week uitbreiden. Hij traint nog niet met de groep. Hij is afgelopen week met de individuele training begonnen.”

Daley Blind hoeft dit seizoen niet meer te rekenen op zijn rentree bij Ajax. De Oranje-international liep in de WK-kwalificatiewedstrijd van Nederland tegen Gibraltar een zware enkelblessure op en kan daardoor deze jaargang niet meer in actie komen voor de Amsterdammers. “Hij is natuurlijk een ontiegelijk goede speler en belangrijk voor ons spel, maar wij hebben al een aantal wedstrijden zonder Blind heel erg goed gespeeld en gewonnen. Wij moeten iets gaan oplossen nu Blind voor langere tijd wegvalt”, zei Ten Hag tegen ESPN.

Door de afwezigheid van Blind koos Ten Hag tegen Heerenveen voor Devyne Rensch op het middenveld. Edson Álvarez speelde centraal achterin, terwijl Jurriën Timber als rechtsback stond opgesteld. "Daar hebben we weer een indruk mee opgedaan”, aldus Ten Hag. “Timber heeft al een aantal wedstrijden uitstekend als rechtervleugelverdediger gespeeld. Hetzelfde geldt voor Álvarez centraal achterin. Rensch speelde vlak voor de laatste linie, als een zes. Daar komt hij vaak en daar is hij ook voor opgeleid.”

Tien minuten na rust koos Ten Hag ervoor om Rensch naar de achterhoede te halen en Álvarez door te schuiven naar het middenveld. “Ik vond de opbouw niet goed. Wij konden Rensch onvoldoende vinden. Door hem naar achteren te brengen, hoopte ik een betere opbouw te krijgen. Wij nemen dit mee en zullen keuzes maken in aanloop naar donderdag”, aldus Ten Hag, doelend op de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma.