Kraay junior voelt Scherpen aan de tand over transfergerucht

Zondag, 4 april 2021 om 20:43 • Yanick Vos • Laatste update: 20:57

Ajax-keeper Kjell Scherpen heeft zondagavond na afloop van de 1-2 overwinning op sc Heerenveen gereageerd op de vermeende belangstelling van FC Groningen. De huidige nummer zes van de Eredivisie is op zoek naar een opvolger voor Sergio Padt, die na dit seizoen vertrekt naar Ludogorets. Scherpen vindt Groningen ‘een mooie club’, maar wil niet op de zaken vooruitlopen.

“Je weet dat Groningen je wil hebben?”, vroeg ESPN-verslaggever Hans Kraay junior aan Scherpen. “Ik weet wel dat ze op zoek zijn naar een nieuwe keeper, maar ik weet ook dat ik nog bij Ajax zit”, reageerde de Ajacied, die aan het begin van het gesprek aangaf dat Groningen zich niet bij hem heeft gemeld. “Ik heb de afgelopen weken veel interviews gegeven en daarin heb ik ook aangegeven dat het voor mij misschien wel belangrijk is om een heel seizoen te gaan spelen. Op het hoogste niveau”, aldus Scherpen in een reactie op de vraag van Kraay junior of hij oren zou hebben naar een overstap naar Groningen.

Scherpen maakte zondag in het Abe Lenstra Stadion zijn Eredivisie-debuut namens Ajax. De keeper verscheen aan de aftrap doordat Maarten Stekelenburg geblesseerd raakte in de warming-up. “Je weet niet hoe lang het met Maarten gaat duren natuurlijk. Dat gaan we afwachten en dan kunnen we kijken hoe of wat”, aldus Scherpen. “Het is geen heel vervelende ploeg (FC Groningen, red.) om meters te maken”, antwoordde Kraay junior. “Nee, zeker niet. Ze spelen voor Europees voetbal, dus dat is altijd goed. Het is een heel mooie club”, aldus Scherpen.

Kenneth Perez sprak na het interview vanuit de studio over ‘het klassieke verhaal’. “Je gaat van Emmen naar Ajax en na een jaar of twee komt er toch een moment dat je iedere week wil gaan keepen. Wat hij zegt snijdt hout. Hij wil kijken hoe lang het duurt met Stekelenburg en dan kijk je verder. Op een gegeven moment wil zo’n jongen spelen en dan is Groningen een zeer mooie optie”, aldus de analist.