Sfeer slaat om in interview tussen Hans Kraay junior en Sébastien Haller

Zondag, 4 april 2021 om 20:39

Sébastien Haller toonde zich zondag na afloop van het gewonnen duel met sc Heerenveen (1-2) ietwat gepikeerd voor de camera van ESPN. Hans Kraay junior suggereerde in het interview dat de aanvaller van Ajax nog gefrustreerd is over het feit dat hij niet ingeschreven is voor de knock-outfase van de Europa League en dat schoot in het verkeerde keelgat bij de 26-jarige spits. “Daar is niets van waar”, reageerde de Ivoriaan.

Haller maakte tegen Heerenveen het winnende doelpunt door een afstandsschot van Lisandro Martínez met de voet van richting te veranderen, waarmee de goalgetter doelman Erwin Mulder kansloos liet. Kraay opent het gesprek met Haller door te vragen naar het belang van diens treffer. “Het is lang geleden dat ik gescoord en gespeeld heb. Ik miste dit gevoel enorm”, antwoordt Haller, die bijna een maand geleden tegen PEC Zwolle (3-1 winst) voor het laatst doel trof. “Zowel ik als het team had dit nodig, want de drie punten zijn gezien het naderende seizoenseinde erg belangrijk.”

Wanneer Kraay vraagt naar mogelijke frustraties in verband met de beperkte doelpuntenproductie van Haller, reageert de spits aanvankelijk nog rustig. “Ik werd niet echt nerveus. Weet je, ik speel voor Ajax. Ik, het team, de coach: we werken allemaal erg hard. Als het dan niet lukt is het natuurlijk wel frustrerend. Althans, het is met name frustrerend om te horen wat mensen van je denken, maar het falen op zichzelf frustreert niet. Iedere keer als ik naar het trainingsveld kom, probeer ik het beter te doen. Ik kijk naar wat er misgaat en hoe mezelf kan verbeteren”, aldus Haller. Kraay onderbreekt hem vervolgens, waarna de sfeer omslaat.

“Ik weet wel wat er misgaat: je speelt geen Europese wedstrijden. Je reageerde erg rustig en zei dat het kan gebeuren, terwijl wij verrast waren dat je zo kalm bleef. Kan het zijn dat je meer frustraties krijgt naarmate de Europa League vordert?”, vraagt de verslaggever annex analist. “Dit is nou precies wat ik bedoel”, reageert Haller zichtbaar geërgerd. “Jullie (journalisten, red.) houden ervan om te suggereren dat ik gefrustreerd raak door het feit dat ik niet speel. Daar is niets van waar. Als ik niet presteer zoals ik wil, dan is het inderdaad een ander verhaal. Ik zie die jongens graag spelen, en ik heb er vrede mee. Het kan gebeuren en ik besteed er verder geen aandacht aan. Het belangrijkste is dat ik presteer wanneer ik op het veld sta. En dat is het enige waar ik aan werk”, zo dient Haller Kraay van repliek.

Ook in de studio van ESPN wordt er gesproken over de woorden van de Ajacied, die bijval krijgt van Kenneth Perez. “Perfect. Als de hoofdpersoon zelf zegt dat het hem niet beïnvloedt dat hij niet meedoet in Europa, kunnen we er dan mee ophouden? Hij kijkt gewoon naar zijn eigen prestaties wanneer hij wél speelt. Wij moeten dan niet gaan zitten zoeken. Wat Hans zegt, dat Haller de andere jongens wel steeds ziet weggaan, wordt veel gezegd. Maar de hoofdpersoon zegt zelf, en dat geloof ik ook, dat hij daar geen last van heeft. Als hij speelt, moet hij presteren. Het was me een beetje onduidelijk of hij vindt dat hij dat nu doet. Daar had ik hem wel graag meer over gehoord. Hij denkt erover na, kijkt in de spiegel en zoekt geen excuses. Echt een professional”, besluit de analist.