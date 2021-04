Besiktas biedt Fenerbahçe en Galatasaray hoop na verrassende nederlaag

Zondag, 4 april 2021 om 20:23

Besiktas heeft zondagavond een verrassende nederlaag geleden in de Süper Lig. Op bezoek bij Kasimpasa kwam de ploeg van trainer Sergen Yalçin door een wonderschone treffer van Aytaç Kara al voor rust op een 1-0 achterstand, die uiteindelijk niet meer weggepoetst werd. Ondanks de nederlaag blijft Besiktas, dat 64 punten verzamelde, koploper, terwijl Galatasaray met 61 punten en een wedstrijd meer tweede staat; Fenerbahçe bezet met 59 punten de derde positie.

Beide teams begonnen enigszins terughoudend aan de ontmoeting in het Recep Tayyip Erdogan Stadion. Georges-Kévin N'Koudou deed namens Besiktas een eerste duit in het zakje met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied, al werd zijn poging in de kiem gesmoord. Kasimpasa noteerde de eerste kans via Florent Hadergjonaj, die van afstand schoot maar stuitte op doelman Ersin Destanoglu. In de negentiende speelminuut werd de wedstrijd dan toch opengebroken. Kevin Varga gaf de bal aan de linkerkant van het veld aan Kara, die gevaarlijk naar binnen sneed en vanaf de hoek van de zestien met een voortreffelijke uithaal de rechterbovenhoek vond: 1-0.

In het tweede bedrijf kreeg Kasimpasa een uitgelezen mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen. Arbiter Halil Umut Meler had een overtreding in de zestien gezien van Welinton, waarna de leidsman naar de stip wees. Isaac Thelin nam zijn verantwoordelijkheid en legde aan voor de strafschop, maar doelman Destanoglu verwerkte de inzet met een katachtige reactie tot een hoekschop. Besiktas ging in het restant van de wedstrijd nog nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, die uiteindelijk niet meer gevonden werd.