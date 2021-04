Overmars maakt in gesprek met Kraay junior gehakt van transfergerucht

Zondag, 4 april 2021 om 19:54 • Yanick Vos

Barcelona heeft zich niet gemeld voor de Argentijnse Ajax-verdediger Lisandro Martínez, zoals zondag door El Mundo Deportivo wordt beweerd. Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft in gesprek met Hans Kraay junior laten weten dat er niets klopt van het gerucht uit Spanje. De verslaggever van ESPN gaf daarnaast een update over de aanstaande aanstelling van Gerry Hamstra bij Ajax. Kraay junior verwacht dat de rechterhand van Overmars binnen twee weken wordt gepresenteerd in Amsterdam.

Martínez werd eerder dit jaar ook al gelinkt aan Barcelona. De Spaanse krant schreef dat er zelfs contact is geweest tussen Barcelona-voorzitter Joan Laporta en Overmars. Het zou slechts om oriënterende belangstelling gaan en vanuit Spanje werd gemeld dat Ajax een vraagprijs van 25 miljoen euro zou hanteren. Bovendien zou Lionel Messi een goed woordje bij de Catalaanse clubleiding hebben gedaan over zijn landgenoot.

Kraay junior was zondag net als Overmars aanwezig bij de wedstrijd tussen Heerenveen en Ajax (1-2). De verslaggever vroeg de directeur naar het gerucht. “Het antwoord van Overmars is dat er nul contact is geweest”, aldus Kraay junior. Volgens Overmars is het verhaal ‘opruierij’ en werd het gerucht de wereld ingeholpen door zaakwaarnemers ‘die geld willen verdienen’. “Hij zei nog niet niet: de zakken willen vullen. Er heeft zich niemand gemeld bij Lisandro Martínez en anders zou hij dat absoluut melden bij ons”, zo verzekerde Kraay junior.

Hamstra, die onlangs vertrok als technisch directeur bij Heerenveen, wordt al weken in verband gebracht met een overstap naar Ajax, waar hij naar verwachting een deel van het takenpakket uit handen van Overmars zal nemen. Uit het geprek met Overmars kon Kraay junior opmaken dat het een kwestie van tijd is voordat Hamstra bij Ajax tekent. “Hij is nu op vakantie en ga er maar vanuit dat, door de glimlach die Overmars op zijn gezicht had, het niet lang gaat duren na zijn vakantie. Dus binnen twee weken denk ik dat Hamstra bekend wordt gemaakt als rechterhand van Overmars.”