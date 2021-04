Woedende Mouctar Diakhaby keert niet terug na stilleggen Cádiz - Valencia

Zondag, 4 april 2021 om 19:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:48

De competitiewedstrijd tussen Cádiz en Valencia is zondagavond stilgelegd. Na een halfuur ontstond een ruzie tussen verdediger Mouctar Diakhaby van Valencia en verdediger Cala van Cádiz. Het is onduidelijk wat er precies is voorgevallen, maar na het incident liepen Diakhaby en zijn medespelers van het veld. Uiteindelijk werd de wedstrijd hervat zonder Diakhaby.

Diakhaby en Cala waren in het strafschopgebied van Valencia verwikkeld in duel om de bal. Keeper Jaume Doménech, die de geblesseerde Jasper Cillessen verving, plukte de bal uit de lucht en daarna begon Valencia aan de opbouw. Diakhaby en Cala bleven bekvechten, totdat er iets leek te knappen bij de Fransman. Hij deed zijn beklag bij de arbitrage, maar kreeg zelf een gele kaart en Cala niet. Laatstgenoemde had even daarvoor wel een kaart gekregen voor een andere overtreding.

De spelers van Valencia stapten van het veld. Mede daardoor leeft het vermoeden van een racistisch incident, al is het niet duidelijk wat Cala heeft geroepen richting Diakhaby. Circa twintig minuten later werd de wedstrijd hervat, al verscheen Diakhaby niet meer op het veld. Hij werd vervangen door Hugo Guillamón. Op het moment van het incident stond het 1-1; namens Cádiz had Cala de score geopend, waarna Kevin Gameiro er 1-1 van maakte.

In een tweet op het officiële clubaccount wekt Valencia de indruk dat er inderdaad sprake was van racisme. "De spelers hebben elkaar gesproken en besloten om terug te keren op het veld om te vechten voor de club, maar veroordeelt racisme in alle vormen ten zeerste. Nee tegen racisme!", zo schrijft de club. Cádiz meldt enkel dat de wedstrijd werd 'stilgelegd nadat spelers van Valencia van het veld stapten'.

Cádiz - Valencia is stilgelegd ?? De spelers van Valencia zoeken de kleedkamer op nadat Mouctar Diakhaby racistisch lijkt te zijn bejegend.#ZiggoSport #LaLiga #CADVAL pic.twitter.com/mpHFVDRzyU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 4, 2021