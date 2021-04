FC Emmen voert spanning nog verder op en blijft dromen van handhaving

Zondag, 4 april 2021 om 18:40 • Laatste update: 18:44

FC Emmen heeft zondagmiddag een cruciale zege geboekt in de Eredivisie. In eigen huis was de ploeg van Dick Lukkien veel te sterk voor directe concurrent RKC Waalwijk, dat met 3-0 verslagen werd. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Met de overwinning profiteren de Drenten ook maximaal van de nederlagen van de overige concurrenten, waardoor de veilige haven duidelijk in zicht komt. Met nog zes speelronden te gaan vaart Emmen (18 punten), dat zeventiende staat, in het kielzog van achtereenvolgens VVV-Venlo (22), Willem II (22) en RKC (26).

Emmen begon uiterst voortvarend aan de ontmoeting op De Oude Meerdijk. De eerste grote kans werd genoteerd door Michael de Leeuw, die niet genoeg kracht kon meegeven een kopbal om doelman Kostas Lamprou te verschalken. In de tiende speelminuut was het wel raak. Caner Cavlan bezorgde uit een vrije trap vanaf de rechterkant de bal bij Nick Bakker, die van dichtbij kon binnentikken: 1-0. Na ruim een kwartier spelen kwam Emmen in een zetel terecht.

Melle Meulensteen leed op kinderlijk eenvoudige wijze balverlies op het middenveld, waardoor Sergio Peña kon overnemen. De middenvelder sneed met een pass op maat richting Luka Adzic dwars door de Waalwijkse defensie, waarna de Serviër oog in oog met Lamprou overtuigend afrondde: 2-0. Daarmee was de gifbeker nog niet leeg voor RKC en zijn achterhoede, die in het eerste bedrijf veel weg had van een gatenkaas. Danny Makkelie wees na een half uur spelen namelijk naar de stip na een lichte overtreding van Vurnon Anita op De Leeuw.

In eerste instantie bracht Kostas Lamprou nog redding op de matige inzet van Peña, maar op het schot van de Peruviaan uit de rebound bleef de sluitpost het antwoord schuldig: 3-0. Het was de eerste keer in de clubgeschiedenis dat Emmen driemaal voor rust tot scoren kwam in een Eredivisie-duel. In het tweede bedrijf viel het tempo uit de wedstrijd. Voor de thuisploeg was de zege al binnen handbereik, terwijl RKC niet bij machte was om de Drentse muur te slechten. Saïd Bakari beproefde namens de Noord-Brabanders zijn geluk met een ongecontroleerd schot van afstand en aan de overzijde deed ook Cavlan nog tevergeefs een duit in het zakje.

Toch vond RKC geheel tegen de verwachtingen en verhoudingen in nog de aansluitingstreffer. Sylla Sow bediende aan de rechterkant van de zestien Cyril Ngonge, die scherp naar binnen sneed en diagonaal de 3-1 binnenschoot. Emmen bleef alweer voor de zesde opeenvolgende wedstrijd ongeslagen in de Eredivisie. Volgende week kan de ploeg van Lukkien de opwaartse tendens een goed vervolg geven, wanneer de club op bezoek gaat bij Fortuna Sittard. VVV treedt thuis aan tegen PSV, Willem II speelt uit bij Heracles Almelo en RKC gaat op bezoek bij Ajax.