Ihattaren zwijgt: ‘Van mij mag hij zoveel interviews geven als hij wil’

Mohamed Ihattaren heeft na de wedstrijd tussen PSV en Heracles Almelo (3-0) geweigerd een interview te geven aan de NOS, zo meldt journalist Arman Avsaroglu op Twitter. De invaller scoorde in de blessuretijd op prachtige wijze, deed zijn vinger voor zijn mond en had een boodschap aan televisiekijkend Nederland: "Niemand die mij kapot krijgt, vriend. Niemand!" Hij wil zijn gebaar voorlopig niet toelichten.

Ook andere media kregen Ihattaren na afloop niet te spreken. Op zijn Instagram-pagina is een bericht verschenen om de overwinning en zijn doelpunt te vieren, maar daar blijft het voorlopig bij. Het was in ieder geval niet Roger Schmidt die zijn pupil heeft aangeraden om geen interviews te geven, zo bevestigt de trainer van PSV. "Van mij mag hij zoveel interviews geven als hij wil", verzekert Schmidt bij de NOS. Zelf wil hij niet te veel kwijt over Ihattaren. "Ik denk dat ik al genoeg tegen hem heb gepraat dit seizoen."

Schmidt benadrukt in het interview wel dat hij Ihattaren steunt. "Er is geen speler die zoveel steun van mij en de spelers heeft gekregen. Nu is het aan hem om te laten zien wat hij wil. Ik ben blij dat hij scoorde, dat geeft hem wat zelfvertrouwen", geeft hij aan. De oefenmeester voelt zich dan ook niet aangesproken door de woorden van de aanvallende middenvelder. "Ik weet ook niet wat de gedachte achter deze boodschap was."

Cody Gakpo feliciteert zijn ploeggenoot met een 'mooie goal'. Zelf was de aanvaller al gewisseld, toen Ihattaren zijn criticasters de mond snoerde. "Ik had niet meegekregen dat hij iets had geroepen. Ik heb hem daar ook niet over gesproken", vertelt Gakpo. "Mo is een goede jongen, een goede vriend van me. Als hij erbij kan zijn, is het altijd leuk. En hij is een goede voetballer natuurlijk, dan mis je hem wel."