Roger Schmidt reageert op uitbarsting van Mohamed Ihattaren

Zondag, 4 april 2021 om 18:10 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:21

Roger Schmidt kreeg tijdens de wedstrijd tussen PSV en Heracles Almelo (3-0) niet mee dat Mohamed Ihattaren de camera's opzocht na zijn doelpunt in de blessuretijd. De invaller scoorde op prachtige wijze, deed zijn vinger voor zijn mond en had een boodschap aan televisiekijkend Nederland: "Niemand die mij kapot krijgt, vriend. Niemand!" Na afloop wordt Schmidt gevraagd naar het gebaar van zijn pupil.

"Ik heb dat niet meegekregen vanaf de bank", vertelt de trainer van PSV aan ESPN. "Maar ik ben blij dat hij een heel mooie goal gemaakt heeft. Hopelijk geeft het hem zelfvertrouwen en kan hij zo doorgaan." Schmidt krijgt van journalist Aletha Leidelmeijer de vraag of hij Ihattaren de afgelopen week extra aandacht heeft gegeven, daar hij geen deel uitmaakte van de selectie van Oranje. "Ik geef ál mijn spelers aandacht", verzekert hij. "Alle spelers die hier gebleven zijn tijdens de interlandperiode, hebben goed getraind."

Mo Ihattaren schiet prachtig de 3-0 binnen en heeft ook nog een boodschap! "Niemand die mij kapot krijgt"#psvher pic.twitter.com/b5rUC51lbM — ESPN NL (@ESPNnl) April 4, 2021

"Dat is voor Mo en de andere spelers heel belangrijk", voegt de Duitser toe. "Ze hebben het goed gedaan. Ik spreek met al mijn spelers, ik geef ze allemaal aandacht en ik steun ze allemaal op dezelfde manier." Op de vraag hoe Ihattaren zich ontwikkelt, zegt Schmidt dat de aanvallende middenvelder het 'goed' doet. "Maar we hebben een goede selectie, dus hij moet beter zijn dan Mario Götze, Cody Gakpo, Donyell Malen, Eran Zahavi... Dat zijn de spelers die nu op zijn positie spelen."

"Voor mij maakt het niets uit, alle spelers zijn voor mij gelijk. Ik kijk alleen naar de kwaliteiten, naar de prestaties en naar wat het beste bij elkaar past. Daar baseer ik mijn beslissingen op", concludeert Schmidt. Ihattaren maakte tegen Heracles een kwartier voor tijd zijn entree. In de blessuretijd trok hij vanaf de rechterflank naar binnen en vond hij vanaf de rand van het strafschopgebied de ruimte voor een indraaiend schot in de linkerbovenhoek, waar keeper Janis Blaswich geen antwoord op had.

In gesprek met de NOS benadrukt Schmidt dat hij Ihattaren steunt. "Er is geen speler die zoveel steun van mij en de spelers heeft gekregen. Nu is het aan hem om te laten zien wat hij wil. Ik ben blij dat hij scoorde, dat geeft hem wat zelfvertrouwen", geeft hij aan. De oefenmeester voelt zich dan ook niet aangesproken door de woorden van de aanvallende middenvelder. "Ik weet ook niet wat de gedachte achter deze boodschap was."