Kenneth Perez geeft Ihattaren advies: ‘Ik weet niet wie hij bedoelt’

Zondag, 4 april 2021 om 17:02 • Dominic Mostert

Zijn late doelpunt tegen Heracles Almelo zorgde zondagmiddag voor grote ontlading bij Mohamed Ihattaren. De aanvaller van PSV viel een kwartier voor tijd in en bepaalde de eindstand met een fraai, geplaatst schot in de linkerbovenhoek. Na zijn doelpunt zocht Ihattaren de televisiecamera's op en riep hij: "Niemand die mij kapot krijgt, vriend. Niemand!" Volgens aanvoerder Denzel Dumfries was er sprake van 'een stukje emotie en een stukje frustratie' bij zijn ploeggenoot.

"Het is natuurlijk een goede voetballer en hij wil altijd spelen", weet Dumfries. "Hij is op dit moment goed bezig, op de trainingen laat hij het ook zien en je ziet gewoon dat hij van waarde is. Ik kan me voorstellen dat het bij hem knaagt dat hij weinig minuten krijgt, maar dit is de enige manier om antwoord te geven en dat doet hij fantastisch. Het is mooi dat hij zijn kwaliteiten laat zien aan de rest." De rechtsback werd zelf opgeroepen voor Oranje, maar dat gold niet voor Ihattaren. Na de interlandbreak hebben de twee elkaar gesproken over de situatie.

Mo Ihattaren schiet prachtig de 3-0 binnen en heeft ook nog een boodschap!



"Niemand die mij kapot krijgt"#psvher pic.twitter.com/b5rUC51lbM — ESPN NL (@ESPNnl) April 4, 2021

"Het knaagt aan hem", geeft Dumfries aan in het interview met ESPN. "Hij weet zelf ook wat zijn kwaliteiten zijn en hij moet het maximale uit zijn carrière halen. Hij komt op dit moment niet genoeg aan spelen toe en dit is het enige antwoord dat hij kan geven." Analist Kenneth Perez heeft advies voor Ihattaren. "Er is maar één iemand die hem kapot kan krijgen, en dat is hij zelf. Ik heb echt het gevoel dat iedereen in Nederland Ihattaren wil helpen, dus ik weet niet wie hij hiermee bedoelt. Het is nu zaak om rustig te blijven."

"Je hebt nu dit gedaan, maar morgen weer aan de bak om jezelf beter te maken: hij heeft nu maar kort gespeeld. Morgen moet hij waarschijnlijk weer inhoud kweken. Dan ga je kijken of je volgende keer weer kunt invallen en zo kun je beter worden", concludeert Perez. Het deed Marciano Vink goed om de treffer van Ihattaren te zien. "Een mooie goal inderdaad, het is prachtig zoals hij dat kan." Dumfries spreekt van een 'prachtige goal'. "Het is fantastisch voor hem."