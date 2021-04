Ihattaren zorgt voor hoogtepunt bij PSV: ‘Niemand die mij kapot krijgt!’

Zondag, 4 april 2021 om 16:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:35

PSV heeft zondagmiddag een eenvoudige overwinning geboekt op Heracles Almelo. De ploeg van trainer Roger Schmidt produceerde twee doelpunten in de eerste helft en maakte na de pauze weinig aanstalten om die marge uit te breiden, totdat Mohamed Ihattaren een prachtig schot lanceerde in de blessuretijd: 3-0. Voor PSV was het een belangrijke en welkome zege, na een gelijkspel tegen Feyenoord en een nederlaag bij AZ in de afgelopen twee competitieduels. PSV neemt de tweede plek op basis van doelsaldo over van AZ.

Schmidt wijzigde zijn basiself op één plaats ten opzichte van het met 2-0 verloren uitduel met AZ voor de interlandperiode. Olivier Boscagli kreeg bij de afwezigheid van Ibrahim Sangaré een basisplaats op het middenveld van de Eindhovenaren. Sangaré vormt al vrijwel het hele seizoen het defensieve blok op het middenveld van PSV met Rosario, maar werd tegen Heracles buiten de basiself gelaten. Hij was afgelopen week op pad met de nationale ploeg van Ivoorkust, waarmee hij interlands tegen Niger en Ethiopië speelde, en werd mogelijk gespaard vanwege de lange reis die hij achter de rug had.

Het begin van de wedstrijd was rommelig te noemen. PSV probeerde de aanval te zoeken, maar had daar moeite mee. Bovendien leek de achterhoede vatbaar voor slordigheden. Toch hoefde PSV maar acht minuten te wachten op het openingsdoelpunt. Donyell Malen werd gelanceerd door een hoge bal van Olivier Boscagli, trok vanaf de linkerflank binnendoor en bestormde het strafschopgebied. Hij troefde Marco Rente af, hield ook andere Heraclieden bij zich weg en zette PSV zodoende al vroeg in de wedstrijd op voorsprong.

In minuut 21 verdubbelde PSV de marge. Een afgeslagen bal kwam voor de voeten van Boscagli, die een indraaiende voorzet afleverde bij Denzel Dumfries. De aanvoerder van PSV kopte bij de tweede paal raak. Met een uiterste krachtsinspanning voorkwam doelman Janis Blaswich enkele minuten later dat Malen er 3-0 van maakte met een schuiver in de hoek. Ook pareerde hij vlak voor de pauze een inzet van Mario Götze. Na de pauze werd de amusementswaarde een stuk lager. Het tempo nam af, kansen waren spaarzaam en PSV voelde geen urgentie om de score nog verder op te voeren. Invaller Ihattaren had echter nog wel zin om zich te laten zien en zocht in de blessuretijd vanaf de rand van het strafschopgebied de linkerbovenhoek op met een fraai, indraaiend schot. Hij zocht de camera op en had een duidelijke boodschap: "Niemand die mij kapot krijgt, vriend. Niemand!"