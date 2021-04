Dick Advocaat treurt: ‘Verschrikkelijk, ik vind het in- en intriest’

Zondag, 4 april 2021 om 15:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:02

De spandoeken die de afgelopen weken door vrijwilligers zijn opgehangen in De Kuip, waren zondag voor het laatst te zien in de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Fortuna Sittard. Ze worden verwijderd omdat het stadion 'neutraal' moet worden opgeleverd voor de bekerfinale tussen Ajax en Vitesse van zondag 18 april. Dick Advocaat, de trainer van Feyenoord, vindt het 'verschrikkelijk' dat de spandoeken worden weggehaald.

"Dit is natuurlijk een unicum, wat je hier hebt gezien op de tribune, wat de fans gedaan hebben. Dat zegt genoeg over de fans van Feyenoord, want dat is echt geweldig", steekt Advocaat de loftrompet na de 2-0 overwinning op Fortuna. "Ik vind het in- en intriest dat dat zes weken voor het einde weg moet, voor een bekerfinale. Het is niet anders, maar ze hadden het ook nog kunnen bedekken, want de KNVB heeft toch geld? Ze hadden er toch wat zeilen over heen kunnen doen, of niet? Er zijn toch geen mensen?"

"Als er nou mensen komen kan ik me voorstellen dat ze zeggen: ‘Het kan niet.’ Maar er komen geen mensen. Doe er dan een paar zeildoeken overheen! Dan zie je toch niks? Dat hebben ze nodig voor het Nederlands elftal", aldus Advocaat. Vrijwilligers hebben er de afgelopen tijd voor gezorgd dat 44.000 stoeltjes van De Kuip bedekt zijn met spandoeken, waarmee het stadion (47.212 plekken) vrijwel volledig is uitverkocht. De supportersverenigingen FSV de Feijenoorder en FRFC1908 hebben echter besloten de actie ‘Samen krijgen we het stadion vol’ stop te zetten. De supporters die een spandoek gekocht hadden, mogen hun bijdrage komen afhalen of schenken aan het sfeerteam van Feyenoord.

Vorige beklaagde de Ajax-aanhang zich over de spandoeken-actie in de thuishaven van Feyenoord. "Het is aan de KNVB om te beslissen, aangezien zij deze wedstrijd organiseren”, zo liet de supportersvereniging van Ajax weten aan het Algemeen Dagblad. Volgens diezelfde krant is overwogen om de vele doeken te bedekken, zoals Advocaat aanraadt, maar die oplossing bleek te duur. Na de bekerfinale op 18 april staan nog drie thuisduels op het programma: tegen Vitesse (25 april), Ajax (9 mei) en RKC Waalwijk (16 mei). De supporters van Feyenoord sluiten niet uit met nieuwe acties te komen voor de Klassieker.