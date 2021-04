Kenneth Perez: ‘Weet je wie echt tien werelddagen heeft gehad?’

Zondag, 4 april 2021 om 14:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:17

De ster van Steven Berghuis is rijzende, zo merkt Kenneth Perez zondagmiddag op. De aanvoerder van Feyenoord onderscheidde zich tegen Fortuna Sittard (2-0) met een doelpunt en een assist, nadat hij ook in dienst van het Nederlands elftal een goede indruk achterliet. Volgens Perez heeft Berghuis zich inmiddels al nagenoeg verzekerd van een plek in de EK-selectie van bondscoach Frank de Boer.

Berghuis had basisplaatsen in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije (4-2 nederlaag), Letland (2-0 zege) en Gibraltar (0-7 zege). Hij speelde volgens Perez tegen Turkije 'best wel oké' en opende in de twee duels daarna de score. "Weet je wie echt tien werelddagen heeft gehad? Berghuis. Die heeft zich helemaal in de EK-selectie gespeeld. Hij had drie basisplaatsen bij Oranje en brak de wedstrijd tegen Gibraltar open met een heel lekkere trap", merkt Perez op in de studio van ESPN. "Vandaag ook weer een mooie assist en goal. Als hij op de keeper afgaat, weet je dat er een goal komt. Hij durft te wachten."

Het artikel gaat verder onder de video Afellay, Farfan & Depay | TOP 5 GOALS #PSVHER Meer videos

Berghuis bereidde tegen Fortuna de 1-0 voor in de vijftigste minuut. Een afgemeten voorzet van de buitenspeler werd bij de tweede paal tegen de touwen gekopt door Bryan Linssen. Met 83 minuten op de klok gooide Feyenoord het duel op slot. Invaller Aliou Baldé lanceerde Berghuis, die oog in oog met Yanick van Osch geen fout maakte en daarmee de eindstand op 2-0 bepaalde. "Het is mooi dat je af en toe zo’n break kunt hebben", stelt analist Marciano Vink. "Hij had best veel kritiek gekregen na de wedstrijd tegen FC Emmen (1-1, red.). Dan ga je een week weg met het Nederlands elftal, speel je drie wedstrijden en ben je het mannetje."

"Hij verheugt zich er zo op om voor Oranje te spelen", denkt Perez. "Het is ook een soort test voor hem, want hij speelt met allemaal goede spelers, wat bij Feyenoord misschien niet het geval is. Dan kan hij zich daarmee meten. Hij heeft een heel goede indruk gemaakt in die drie wedstrijden. En misschien heeft hij in die drie wedstrijden ook een transfer verdiend. Dat zijn wedstrijden waarin hij een transfer kan verdienen, niet tegen Fortuna Sittard." Zelf vindt Berghuis dat Feyenoord een 'redelijke wedstrijd' speelde. Zijn assist op Linssen was afgesproken werk, vertelt hij. "Dat hadden we van tevoren al besproken. Linssen is toch iemand die op dat soort ballen loert. Dat moet je dan benutten."

Ook trainer Dick Advocaat heeft mooie woorden over voor zijn uitblinker. "Zonder iemand tekort te doen: we hebben vandaag ook kunnen zien hoe goed Steven Berghuis is, als hij echt zichzelf is", stelt de oefenmeester in het interview na de wedstrijd. "Sowieso hebben de jongens die zijn overgebleven het goed gedaan. Er zat echt wel strijd in het elftal en de wil om te winnen, daar ben ik blij om." Berghuis maakte dit seizoen al 16 doelpunten in de Eredivisie; alleen Giorgos Giakoumakis van VVV-Venlo maakte er meer (24).