Steven Berghuis helpt geplaagd Feyenoord langs Fortuna Sittard

Zondag, 4 april 2021 om 14:04 • Chris Meijer • Laatste update: 14:08

Feyenoord heeft de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard omgezet in een overwinning. De door coronagevallen en blessures geplaagde Rotterdammers versloegen de nummer twaalf van de Eredivisie met 2-0. Steven Berghuis was met een doelpunt en een assist op Bryan Linssen de grote man aan de zijde van Feyenoord, dat zo in het spoor blijft van nummer vier Vitesse. De Arnhemmers wonnen zaterdagavond met 1-2 op bezoek bij FC Twente en hebben vier punten meer dan Feyenoord.

Het was voor Feyenoord-trainer Dick Advocaat flink improviseren in aanloop naar het thuisduel met Fortuna. Luis Sinisterra en Orkun Kökçü werden positief getest op het coronavirus, terwijl Lucas Pratto en Marcos Senesi in contact waren geweest met de Colombiaanse vleugelaanvaller en daarom preventief in zelfisolatie moesten. Verder kon Advocaat ook geen beroep doen op Nicolai Jörgensen en Bart Nieuwkoop, die met blessures kampen. Robert Bozeník kreeg mede daardoor zijn tweede basisplaats van het seizoen, terwijl ook Justin Bijlow, Uros Spajic, Mark Diemers en Leroy Fer aan de aftrap stonden.

Het eerste kwartier leverde twee speldenprikjes aan beide kanten op: een schot van Jens Toornstra miste richting, terwijl een poging van Mats Seuntjens via een Feyenoord-been voorlangs ging. Halverwege de eerste helft werd Feyenoord langzaam maar zeker steeds gevaarlijker. Bozeník schoot via een tegenstander naast en zag een tweede poging net langs de verkeerde kant van de paal gaan, voordat hij het net wist te vinden. Het doelpunt van de Slowaakse spits werd echter geannuleerd wegens buitenspel. Bozeník dook niet veel later andermaal op in het strafschopgebied na geklungel van Martin Angha, maar zag doelman Yanick van Osch reddend optreden. Aan de andere kant kreeg Sebastian Polter nog een mogelijkheid.

Doelpunten bleven in de eerste helft echter uit. Direct na rust kreeg Zian Flemming een levensgrote kans om de score te openen, maar hij kreeg zijn inzet niet richting het doel. Snel daarna bracht Feyenoord het duel open. Een afgemeten voorzet van Berghuis werd bij de tweede paal tegen de touwen gekopt door Linssen. Sinds de start van het seizoen 2018/19 heeft Linssen vaker met het hoofd gescoord (veertien keer) dan iedere andere speler in de Eredivisie. Feyenoord verzuimde via Bozeník en Tyrell Malacia om de marge uit te bouwen, waardoor Fortuna in de wedstrijd bleef. De bezoekers lieten zich ook in het strafschopgebied zien, met Tesfaldet Tekie en Seuntjens.

Advocaat bracht vervolgens met Aliou Baldé en João Teixeira vers bloed binnen de lijnen en eerstgenoemde raakte binnen enkele minuten direct de paal. Met nog een klein kwartier te spelen werd ook Achraf El Bouchataoui in het veld gebracht als vervanger van Fer, waarmee de 21-jarige middenvelder zijn officiële debuut voor Feyenoord maakte. Met 83 minuten op de klok gooide Feyenoord het duel op slot. Baldé lanceerde Berghuis, die oog in oog met Van Osch geen fout maakte en daarmee de eindstand op 2-0 bepaalde. Mede door een redding van Van Osch op een inzet van Baldé en een gemiste kans van Polter kwam er in de score namelijk geen verandering meer.