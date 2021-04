Hartverwarmende actie Luis Suárez raakt FC Groningen: ‘Wilde iets terugdoen’

Zondag, 4 april 2021 om 14:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:07

Het 'geadopteerde' G-team van FC Groningen heeft van Luis Suárez vijftig ballen cadeau gekregen. De spits van Atlético Madrid bereikte vorige maand de mijlpaal van 500 doelpunten in zijn profloopbaan en deelt ter ere van die prestatie in samenwerking met sponsor Puma vijfhonderd ballen uit. Hij dankt daarmee alle clubs waar hij in het verleden onder contract heeft gestaan, waaronder Ajax en Groningen.

In Groningen zijn de ballen ten goede gekomen aan het gehandicaptenteam van de club, dat onderdeel uitmaakt van Stichting Kids United. De stichting startte in mei 2013 met het geven van aangepaste voetbaltrainingen voor jeugd met een beperking, zoals lichamelijke en verstandelijke beperkingen, downsyndroom en autisme. "De kids zijn hier heel erg blij mee", vertelt Onno Kukler, oprichter en trainer van Kids United. "Suárez heeft 500 goals gemaakt en natuurlijk ook in Groningen gescoord. Ik denk dat onze kids hem niet kennen uit zijn tijd bij FC Groningen, maar meer als wereldberoemde speler."

{embed

?? Wel heel bijzonder cadeau voor @kidsunited050! Ter ere van zijn 500e doelpunt, geeft Luis Suárez 50 ballen aan Kids United. Bekijk de volledige video:

?? https://t.co/XDCSY0ayQx#trotsvanhetnoorden#samennaardegrotemarkt pic.twitter.com/56gSbltySe — FC Groningen (@fcgroningen) April 4, 2021

Suárez voelde zich genoodzaakt iets terug te doen voor de clubs die hem hielpen de mijlpaal van vijfhonderd treffers te realiseren. "Ik wilde een boost geven aan jeugdteams die verlegen zitten om materiaal en ze inspireren om hun dromen waar te maken", laat de spits weten op de clubsite van Groningen. "Ik wil de teams, spelers en supporters bedanken die een onderdeel zijn geweest van mijn reis: Nacional, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Madrid, en Uruguay. Het zijn allemaal steden die ik een warm hart toedraag, dit is een speciaal eerbetoon aan hen en hun gemeenschappen."

De Uruguayaan was bij Groningen aanvankelijk de duurste aankoop aller tijden, met een transfersom van anderhalf miljoen euro, en forceerde een jaar na zijn komst een vertrek naar Ajax. Voormalig algemeen directeur Hans Nijland van Groningen deelde deze week een anekdote in zijn nieuw uitgekomen boek Boerenbluf op de transfermarkt. "Ik weet nog heel goed dat Luis bij mij binnenkwam op het kantoor en bij wijze van spreken op mijn bureau sprong en met zijn vuist op tafel sloeg. Negentien jaar toen, hè. ‘Wat er ook gebeurt directeur, jij houdt mij niet tegen.' Dat kenmerkt de straatvechter Luis. Daar had ik ongelooflijk veel waardering en respect voor. Niet je zaakwaarnemer erop af sturen maar zelf komen en knokken en vechten voor je eigen belang."