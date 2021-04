Ibrahim Sangaré blijft buiten basiself van PSV voor thuisduel met Heracles

Zondag, 4 april 2021 om 13:28 • Chris Meijer • Laatste update: 13:31

PSV heeft zijn opstelling voor de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo bekendgemaakt. Trainer Roger Schmidt heeft zijn basiself op één plaats gewijzigd ten opzichte van het met 2-0 verloren uitduel met AZ voor de interlandperiode. Olivier Boscagli krijgt in de afwezigheid van Ibrahim Sangaré een basisplaats op het middenveld van de Eindhovenaren.

Sangaré vormt al vrijwel het hele seizoen het defensieve blok op het middenveld van PSV met Rosario, maar wordt tegen Heracles buiten de basiself gelaten. Boscagli, die twee weken geleden in Alkmaar nog afwezig was, neemt zijn plek in het elftal van Schmidt over. Rik Elfrink, PSV-watcher namens het Eindhovens Dagblad, schrijft op Twitter dat de absentie van Sangaré vermoedelijk te maken heeft met de lange reis die hij afgelopen week maakte.

Sangaré was afgelopen week op pad met de nationale ploeg van Ivoorkust, met wie hij interlands tegen Niger en Ethiopië speelde. Los van de reservebeurt voor Sangaré voert Schmidt geen wijzigingen door in zijn basiself. Het betekent dat doelman Yvon Mvogo een verdediging bestaande uit Denzel Dumfries, Jordan Teze, Nick Viergever en Philipp Max voor zich treft. Viergever staat mede aan de aftrap omdat Boscagli op het middenveld speelt. Mario Götze en Cody Gakpo vormen de aanvallende middenvelders, terwijl Donyell Malen en Eran Zahavi voorin spelen.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Viergever, Max; Rosario, Boscagli; Götze, Gakpo; Zahavi en Malen.

Opstelling Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Rente, Pröpper, Knoester, Quagliata; Kiomourtzoglou, Schoofs, De la Torre, Vloet en Burgzorg.