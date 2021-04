‘Uitzichtloze situatie Jetro Willems leidt tot interesse uit de Premier League’

Zondag, 4 april 2021 om 13:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:53

Jetro Willems keert mogelijk terug in de Premier League. De vleugelverdediger is een van de topkandidaten om komende zomer Newcastle United te versterken, zo verzekert The Chronicle. Het zou voor Willems zijn tweede termijn betekenen bij Newcastle, nadat hij vorig seizoen al werd gehuurd door de huidige nummer zeventien van de Premier League. Destijds bleef zijn aandeel echter beperkt door een zware kruisbandblessure. Andros Townsend is een ander belangrijk doelwit van Newcastle.

Willems staat onder contract bij Eintracht Frankfurt, maar geniet niet het vertrouwen van trainer Adi Hütter. Dit seizoen kwam hij, mede door blessureleed, zelfs nog helemaal niet in actie in de Bundesliga. Ook vorig seizoen was hij niet verzekerd van een basisplek, waarop Frankfurt de Nederlander voor een jaar besloot te verhuren aan Newcastle. De voormalig PSV'er draaide een prima eerste seizoenshelft, maar raakte in januari vorig jaar zwaar geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen Chelsea. Door zijn blessure speelde de 22-voudig international geen minuut meer en keerde hij afgelopen zomer terug in Frankfurt.

Willems wist in de wedstrijden die hij wél speelde een goede indruk achter te laten en kwam in Engeland in negentien optredens tot twee doelpunten. Newcastle concentreert zich op spelers die komende zomer uit hun contract lopen, waaronder Willems dus. De club ondervindt net als tal van andere clubs hevige financiële problemen als gevolg van de coronapandemie. Degradatie naar de Championship zal catastrofale gevolgen hebben voor The Magpies, daar de club geen clausule heeft in de contracten van de grootverdieners bij een eventuele afzakking naar het tweede niveau. Op dit moment staat Newcastle als nummer zeventien twee punten boven de degradatiestreep. De onderste drie ploegen degraderen rechtstreeks.

Naast Willems staat ook Townsend hoog op het wensenlijstje van Newcastle. Townsend stond tussen 2009 en 2016 onder contract bij Tottenham, alvorens hij in januari 2016 een contract voor vijfenhalf jaar tekende bij Newcastle. De middenvelder liet zijn sporen na en scoorde vier doelpunten in dertien wedstrijden onder Steve McClaren en Rafael Benítez. Een half jaar en een degradatie uit de Premier League later maakte hij echter de overstap naar Crystal Palace, dat vijftien miljoen euro betaalde voor hem betaalde. Bij Palace is Townsend momenteel bezig aan zijn vijfde seizoen.