Duizenden supporters welkom bij eindstrijd van EFL Cup op Wembley

Zondag, 4 april 2021 om 12:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:47

De English Football League (EFL), de organisatie die verantwoordelijk is voor de organisatie van de EFL Cup, gaat experimenteren met het toelaten van supporters tijdens de finale van het bekertoernooi op 25 april op Wembley. In totaal zullen er achtduizend fans aanwezig zijn bij het treffen tussen Manchester City en Tottenham Hotspur. Het duel maakt onderdeel uit van een reeks proefevenementen, waarbij gekeken wordt wat de aanwezigheid van fans in het stadion doet met de verspreiding van het coronavirus.

De achtduizend kaarten zullen niet alleen verkocht worden aan supporters van beide finalisten. Ook geeft de EFL de Britse gezondheidszorg (NHS) en omwonenden van Wembley de gelegenheid om bij het duel aanwezig te zijn. "We zijn heel blij om de voetbalfans terug te zien", reageert voorzitter Rick Parry van de EFL. "Hopelijk is dit een belangrijke mijlpaal op weg naar een volledige terugkeer van de fans. Hopelijk kan dat na het EK, eind juli." Ook Mark Bullingham, algemeen directeur van de FA, is verheugd met het nieuws. "We zijn verheugd om drie testevenementen op Wembley te organiseren en zijn ervan overtuigd dat we een veilige omgeving kunnen bieden."

De finale van de EFL Cup is niet de enige wedstrijd waarbij geëxperimenteerd wordt met de aanwezigheid van fans. Op 18 april zijn bij de halve finale van de FA Cup tussen Leicester City en Southampton 4.000 fans welkom, terwijl bij de finale op 15 mei 21.000 toeschouwers aanwezig zullen zijn. De andere halve finale van de FA Cup gaat tussen Chelsea en Manchester City en wordt op 17 april afgewerkt. Tijdens de wedstrijden zal onder andere worden getest met het coronapaspoort, waarbij kan worden gekeken of iemand is gevaccineerd, een recente negatieve test heeft ondergaan of natuurlijke immuniteit heeft.

De finale van de EFL Cup stond oorspronkelijk in februari gepland, maar is dus verplaatst naar 25 april om zoveel mogelijk supporters aanwezig te kunnen laten zijn bij de wedstrijd. Naast de drie voetbalwedstrijden, zal in Engeland ook publiek worden toegelaten tot het wereldkampioenschap snooker, dat zal worden gebruikt om belangrijke wetenschappelijke gegevens te verzamelen om te kunnen bepalen hoe en wanneer evenementen veilig kunnen worden geopend voor fans in overeenstemming met het draaiboek rond de lockdown.