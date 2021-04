Discussie bij ESPN: ‘Als ze het niveau houden, kunnen ze naar een topclub’

Als het aan Thomas Letsch ligt, kunnen Riechedly Bazoer en Oussama Tannane aan het einde van het seizoen de stap naar een topclub maken als ze hun huidige niveau vasthouden. De trainer van Vitesse noemt het duo in het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN ‘bijzonder’, maar beaamt tegelijkertijd dat er misschien wel te weinig aandacht is voor de rest van zijn elftal.

“Ze zijn allebei heel verschillend”, zo begint Letsch als Bazoer en Tannane ter sprake worden gebracht. “Vooral Riechedly speelde vanaf het eerste moment op een hoog niveau. Hij was een van de beste spelers van de Eredivisie. Toen gebeurde er één ding (hij werd van de training gestuurd, red.). Het zou veel over het verleden gaan. Volgens mij worden spelers teveel op hun verleden beoordeeld. Iedereen verdient een tweede kans. Ik werk probleemloos met ze samen. Ze zijn heel bijzonder, en dat hebben we nodig op het veld. Als je alleen werkvoetballers hebt, iedereen is hetzelfde... Zoals in Duitsland: geen passes en alleen gedribbel. Je hebt bijzondere spelers nodig. Ik mag ze graag en kan positief over ze zijn.”

“Ik zeg altijd: als een moeilijke speler eerlijk is, is hij niet moeilijk. Zeggen ze alles wat ze voelen? Positief en negatief”, zo vraagt Hans Kraay junior zich af. “Goede vraag, dat weet ik niet”, reageert Letsch. “Maar we hebben een goede verstandhouding. Als er iets misgaat, zeg ik dat. We hebben een open communicatie. Er zijn regels, die zijn belangrijk binnen een team. Als je je daarbinnen beweegt, gaat het goed. Zo niet, moeten we wat anders bedenken. Beide spelers doen het tot dusver erg goed. Het is belangrijk dat we zo hoog staan.”

“Ze willen allebei nog een stap omhoog maken. Je ziet ze elke dag, wat is hun topniveau?”, vraagt Kraay. “Je moet ambitieuze spelers hebben. Ik wil geen spelers voor wie Vitesse het eindpunt is. Ze kunnen allebei in een Europese topcompetitie spelen”, zo luidt het antwoord van Letsch. Kraay vervolgt: “Het zesde of zevende team in een topcompetitie? Niet bij de beste drie clubs van Duitsland, Italië of Engeland?”

“Er is altijd een reden waarom je bij een bepaalde club speelt, dat geldt ook voor Oussie en Riechedly. Als ik terugkijk op de wedstrijd van gister (1-2 zege op FC Twente, red.) en ze houden dat niveau het hele seizoen vasthouden, dan kunnen ze naar een topclub. Ook als we misschien een prijs pakken”, stelt de trainer van Vitesse, dat over twee weken in de bekerfinale tegenover Ajax staat. De eveneens aanwezige John Stegeman, die bij Heracles Almelo met Tannane samenwerkte, merkt op dat het veel over Tannane en Bazoer gaat.

“Aan de bal vind ik ze geweldig. Maar Vitesse is veel meer dan Tannane en Bazoer. Oussama kan zo goed voetballen, omdat hij Tronstad en Bero in zijn rug heeft. Die zijn zo belangrijk. Dan is Ous gewoon goed: hij kan uit het niets iets creëren”, zegt Stegeman. “Natuurlijk. Van de tien vragen gaan er acht over hen”, beaamt Letsch. “Succes danken we aan het hele team. Het is ook oneerlijk richting de rest van het team. Ik sprak na de wedstrijd tegen FC Twente bijvoorbeeld met iemand van de NOS, die had het alleen maar over het spel van Tannane. Maar Tronstad was ook heel goed, alleen is zijn rol minder spectaculair. Doekhi is stil, hij pakt geen kaarten en wint zijn duels, maar het gaat nooit over hem. Het zou fijn zijn als jullie in de toekomst ook naar andere spelers vragen.”