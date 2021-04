‘Toen ik het contract ontving van Barcelona, stelde ik een nepcontract op’

Zondag, 4 april 2021 om 11:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:28

Jérémy Mathieu heeft in een uitgebreid interview met L'Équipe onthuld dat hij in 2014 met tegenzin de overstap maakte van Valencia naar Barcelona. De verdediger maakte het goed bij Valencia en voelde zich niet genoodzaakt om te vertrekken, maar kreeg in een poging een hoger salaris los te peuteren zijn werkgever Valencia naar eigen zeggen te weinig steun van de clubleiding. Hij besloot uiteindelijk met tegenzin de deur van het Mestalla achter zich dicht te trekken.

Mathieu, die vorig jaar zomer een punt achter zijn carrière zette door een zware blessure, kende vijf goede jaren in Valencia en gold als vaste waarde bij de huidige nummer twaalf van LaLiga. Als aanvoerder kwam hij in de zomer van 2014 op de radar bij Barcelona, waar hij een vierjarig contract tekende. "Ik wilde niet naar Barcelona", onthult Mathieu bijna zeven jaar na dato. "Toen de club me benaderde, was ik aanvoerder van Valencia en genoot ik van het leven daar. Ik vroeg me af: 'Ga ik de bank van Barcelona warm houden?'"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De linksbenige verdediger besloot de clubleiding van Valencia onder druk te zetten nadat hij van Barcelona een contractvoorstel had ontvangen. "Toen ik het contract ontving dat Barcelona me aanbood, stelde ik een nepcontract op. Ik deed een salarisvoorstel dat tussen mijn huidige salaris lag en het salaris dat ik bij Barcelona zou gaan verdienen. Ik liet het nepcontract zien aan de sportief directeur van Valencia (Francisco Rufete, red.) en zei tegen hem: 'Als je me dit geeft, blijf ik.' Hij zei: 'Dat zou geen probleem moeten zijn.'"

Mathieu rekende daarmee op een langer verblijf in de sinaasappelstad, maar zag tot zijn eigen verbazing hoe president Amadeo Salvo Lillo daar eigenhandig een stokje voor stak. "Hij weigerde. Rufete kon het niet geloven. Ik verscheurde het nepcontract en zei: 'Dan ga ik weg'. Ik realiseerde me dat ze niet langer op mij rekenden." Uiteindelijk zou Mathieu tussen 2014 en 2017 drie seizoenen uitkomen voor Barcelona, waarin hij tot 62 wedstrijden kwam. Daarin wist de Fransman drie keer te scoren.

Hoewel Mathieu met Barcelona alle prijzen won die er te winnen vielen, voelde hij zich er lang niet altijd op zijn gemak, zo gaf hij in februari in een interview met RAC1 te kennen. "Ik was eenzaam in de kleedkamer", aldus Mathieu. "Niemand steunde mij en voor mij is dat geen voetbal. Ik weet nu ook hoe Clément Lenglet zich voelt. Ik heb Luis Enrique het hele jaar niet gesproken. Ik had een beetje steun nodig, bij Sporting Portugal had ik dat. Na de wedstrijd tegen Málaga bijvoorbeeld, waarin ik een fout maakte, heb ik de volgende dag niks gezegd. Ik had er geen zin in."