Feyenoord mist drie basisspelers tegen Fortuna Sittard

Zondag, 4 april 2021 om 11:00 • Laatste update: 11:10

Feyenoord moet het zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard eveneens stellen zonder Orkun Kökçü. De Rotterdammers maakten vrijdag bekend dat er twee niet nader genoemde spelers besmet zijn geraakt met het coronavirus. De Telegraaf noemde toen al de naam van Luis Sinisterra, terwijl Feyenoord Transfermarkt toevoegde dat Marcos Senesi, Lucas Pratto en Achraf El Bouchataoui preventief in zelfisolatie waren gegaan. El Bouchataoui blijkt echter wel in de selectie te zitten.

Het Algemeen Dagblad meldde zondagochtend dat Kökçü, Sinisterra, Senesi, Pratto en El Bouchataoui zouden ontbreken in de wedstrijdselectie van Feyenoord. Dit blijkt niet volledig te kloppen, want El Bouchataoui zit wel op de mager bezette bank van de Rotterdammers. De club noemde aanvankelijk zelf uit privacyoverwegingen geen namen van de afwezigen. Kökçü was afgelopen week op pad met de nationale ploeg van Turkije, terwijl Sinisterra, Senesi en Pratto juist in Rotterdam waren gebleven tijdens de interlandperiode.

Zaterdag bleek dat er uit de laatst uitgevoerde testronde geen nieuwe gevallen waren gekomen. Het was overigens behoorlijk puzzelen voor trainer Dick Advocaat. Naast basisspelers Kökçü, Sinisterra en Senesi, moet hij het namelijk ook stellen zonder Nicolai Jörgensen en Bart Nieuwkoop. Jörgensen heeft afgelopen week een enkelblessure opgelopen, terwijl Nieuwkoop al langere tijd met een hamstringblessure kampt.

Advocaat moet door de afwezigen in iedere linie minimaal één wijziging doorvoeren. Uros Spajic komt door de afwezigheid van Senesi weer als centrumverdediger naast Eric Botteghin te spelen. Kökçü wordt vervangen door Leroy Fer, terwijl ook João Teixeira ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen FC Emmen (1-1) uit de basiself verdwijnt ten koste van Mark Diemers. Robert Bozeník start in de punt van de aanval, waardoor Bryan Linssen de plek als linksbuiten van Luis Sinisterra overneemt. Justin Bijlow neemt de plek van Nick Marsman onder de lat weer in.

Opstelling Feyenoord: Bijlow, Geertruida, Botteghin, Spajic, Malacia; Fer, Toornstra, Diemers; Berghuis, Bozeník en Linssen.