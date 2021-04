‘Manchester United moet 42,8 miljoen betalen om grootverdiener te lozen’

Zondag, 4 april 2021 om 09:59 • Chris Meijer

Manchester United wil af van David De Gea, zo weet de Daily Mirror te melden. De Spaanse doelman verdient 412.000 euro per week en the Red Devils willen dat salaris graag schrappen om te kunnen bezuinigen. De Gea heeft echter nog wel een doorlopend contract - tot medio 2023 - waardoor Manchester United een groot deel van de nog aan De Gea verschuldigde 42,8 miljoen euro moet betalen om zich van hem te ontdoen.

Er wordt bij Manchester United momenteel wekelijks 670.000 euro aan de vijf keepers in de eerste selectie betaald en dat vinden de Amerikaanse eigenaren teveel. Zo moet ook Sergio Romero, goed voor 82.000 euro per week, aan het einde van het seizoen vertrekken. De voormalig doelman van AZ kon afgelopen zomer al naar Everton, maar Manchester United blokkeerde een transfer. Nu is Romero in het bezit van een aflopend contract en werd zijn naam de afgelopen tijd gelinkt aan onder meer Boca Juniors, dat hem dus over een aantal maanden transfervrij kan oppikken.

Ook Lee Grant (verdient 35.000 euro per week) en Joel Pereira (verdient 24.000 euro per week, al betaalt zijn tijdelijke werkgever Huddersfield Town een deel) zijn in het bezit van een aflopend contract en mogen aan het einde van het seizoen vertrekken. Nathan Bishop en Dean Henderson zijn voorlopig de enige twee doelmannen die mogen blijven bij Manchester United. Henderson verlengde in augustus zijn contract op Old Trafford, na grote indruk te hebben gemaakt tijdens een huurperiode bij Sheffield United. De 24-jarige doelman verving De Gea in de afgelopen weken toen de Spanjaard afwezig was vanwege privé-omstandigheden en maakte daarin dusdanig veel indruk, dat Manchester United nu al aanleiding ziet om hem door te schuiven naar de positie van eerste doelman.

Door de stormachtige ontwikkeling van Henderson staat Manchester United nu niet onwelwillend tegenover het vertrek van De Gea. Met een weeksalaris van 412.000 euro is hij de bestbetaalde speler in de selectie. De afgelopen jaren werd De Gea meer dan eens gelinkt aan een toptransfer naar bijvoorbeeld Real Madrid, maar Manchester United denkt dat zijn transferwaarde door de coronapandemie drastisch gedaald is. Om die reden zou Manchester United overwegen om hem af te betalen, ook al gaat dat een behoorlijk fors bedrag kosten. De Gea kan tot het einde van zijn contract nog 42,8 miljoen euro verdienen en zal een groot deel van dit bedrag tegemoet willen zien als Manchester United komende zomer afscheid van hem wil nemen.

De Gea kan overigens ook bij Manchester United blijven, maar moet dan genoegen nemen met een forse salarisverlaging. De 45-voudig Spaans international zette in september 2019 zijn handtekening onder een nieuw vierjarig contract bij the Red Devils, waar hij al sinds 2011 speelt. Manchester United maakte bijna tien jaar geleden 25 miljoen euro over naar Atlético Madrid voor de sluitpost. Manager Ole Gunnar Solskjaer deed dit seizoen voorlopig 29 keer een beroep op De Gea.