Zondag, 4 April 2021

De elf voetballers die Arsenal zullen gaan verlaten

Lionel Messi is niet langer transferdoelwit nummer één voor Manchester City. Dat is nu Erling Braut Haaland, al is men niet bereid om de hoofdprijs aan zowel Borussia Dortmund als de aanvaller te betalen. (Daily Mirror)

De topper van woensdag tussen Juventus en Napoli is doorslaggevend voor de toekomst van Andrea Pirlo. De clubleiding zou de terugkeer van Massimiliano Allegri overwegen om in ieder geval de vierde plaats veilig te stellen. (Sky Italia)

Arsenal overweegt om Bukayo Saka van de hand te doen om meer opties op de transfermarkt te hebben. Dat geniet niet de voorkeur van Mikel Arteta, maar mogelijk moet men wel als er geen Europees voetbal wordt afgedwongen. (The Sun)

Saka is bij een dergelijk scenario zeer zeker niet de enige speler die zal vertrekken. Ook Matteo Guendouzi, Sead Kolasinac, Lucas Torreira, Ainsley Maitland-Niles, Héctor Bellerin, Calum Chambers, Eddie Nketiah, Rob Holding, Konstantinos Mavropanos en Nicolas Pépé zullen dan gaan. (The Sun)

Milan Skriniar is nog altijd bij Tottenham Hotspur in beeld, al weigert men ruim vijftig miljoen euro te betalen. De kans is groot dat de verdediger uiteindelijk een nieuw contract met Internazionale ondertekent. (Diverse Engelse media)