Solskjaer sluit de deur van Manchester United voor Agüero: ‘Ik vind het niks’

Zondag, 4 april 2021 om 08:08 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:59

Ole Gunnar Solskjaer zit bij Manchester United niet op de eventuele komst van Sergio Agüero te wachten. De aanvaller, die in juni zijn 33e verjaardag viert, maakte onlangs bekend dat hij na tien jaar bij Manchester City gaat vertrekken. De transfervrije status én zijn conduitestaat als Citizen, 257 goals in 385 wedstrijden, zorgen ervoor dat el Kun bijzonder gewild is. Tal van clubs in binnen- en buitenland hebben interesse, maar Solskjaer zou niet achter zijn komst naar Old Trafford staan.

“Loyaliteit is voor mij zeer belangrijk. Als ik voor Manchester United zou spelen en een rivaliserende club zou mij willen hebben… Waar is de loyaliteit dan gebleven?”, vraagt de manager van Manchester United zich zondag openlijk in gesprek met Engelse media af. “Ik zou niet verwachten dat welke speler dan ook na tien jaar voor één club te hebben gespeeld naar de lokale rivaal wil gaan. Ik vind het niks.”

“Ik weet dat we professionals zijn, maar als je voor Manchester United speelt ga je niet naar Manchester City. Ik zal geen namen noemen, jullie weten allemaal wie ik bedoel. Ik heb er nu voldoende over gezegd”, benadrukte Solskjaer, die overduidelijk doelde op voormalig teamgenoot Peter Schmeichel. De oud-doelman won in 1999 de treble met Manchester United en vertrok naar Sporting Portugal omdat hij naar eigen zeggen het fysieke spel in het Engelse voetbal niet langer aankon. De Deen tekende twee jaar later echter een contract met Aston Villa en kwam een jaar later zelfs bij Manchester City terecht.

Enkele maanden later hielp Schmeichel the Citizens aan de eerste zege op Manchester United in dertien jaar tijd. In de 3-1 overwinning was Solskjaer goed voor de treffer van the Mancunians. Tony Coton, nu keepersscout op Old Trafford, was de allerlaatste voetballer die van Manchester City naar Manchester United ging. Hij werd in januari 1996 de stand-in van Schmeichel na een akkoord over een transfersom van een half miljoen pond. Nadien maakte Carlos Tévez, in 2009, de controversiële overstap van Old Trafford naar het Etihad Stadium.

Agüero, topscorer aller tijden van Manchester City, was in het verleden altijd op dreef tegen Manchester United. In bijna tien jaar tijd scoorde hij achtmaal in de stadsderby. Alleen Wayne Rooney, Francis Lee en Joe Hayes waren in de 140-jarige geschiedenis van de derby goed voor meer doelpunten. Het is nog onduidelijk waar de toekomst van Agüero ligt. Engelse media verzekeren dat hij in Engeland wil blijven, maar hij wordt ondertussen aan clubs als Barcelona, Benfica, Juventus en Paris Saint-Germain gelinkt.