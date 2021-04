Zondag, 4 April 2021

Bayern München wil wereldkampioen van 2010 halen

Arsenal, Manchester United, Brentford en Brighton & Hove Albion zitten achter Thierry Small aan. De zestienjarige linksback, de jongste debutant in de geschiedenis van Everton, ziet weinig uitzicht op speeltijd in het eerste. (The Sun)

AC Milan heeft contact gezocht met het management van Josip Ilicic. De middenvelder wikt en weegt een voortijdig vertrek bij Atalanta, daar zijn relatie met trainer Gian Piero Gasperini behoorlijk bekoeld is. (Corriere dello Sport)

Bayern München wil voormalig wereldkampioen Carlos Marchena aan de jeugdopleiding toevoegen. De oud-voetballer vervult nu een bestuurlijke rol binnen de jeugdopleiding van Sevilla. (Diverse Spaanse media)

Olympique Lyon wil drie jaar langer door met Jason Denayer, tot de zomer van 2025. Als tegenprestatie gaat de door Napoli begeerde verdediger annex Belgisch international beduidend meer verdienen. (L’Équipe)

Arsenal denkt dat Dan-Axel Zagadou voor dertig miljoen euro valt los te weken bij Borussia Dortmund. De Londenaren zien in de Fransman de ideale compagnon voor Gabriel Magalhaes in het hart van de defensie. (The Sun)