Kwakman voert actie: ‘We moeten zijn naam noemen, we moeten iets doen’

Zaterdag, 3 april 2021 om 23:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:44

Ronald de Boer en Kees Kwakman maken gehakt van de penalty die Vitesse in de absolute slotfase kreeg tegen FC Twente (1-2 winst). Maximilian Wittek ging daarbij naar het gras na contact met Jesse Bosch, maar volgens beide analisten van ESPN had de strafschop nooit gegeven mogen worden. Daarbij halen De Boer en Kwakman uit naar zowel scheidsrechter Pol van Boekel als VAR Jochem Kamphuis.

Oussama Tannane schoot de penalty in de slotminuut binnen, waardoor Vitesse er met de drie punten vandoor ging. "Ik kan hier zo kwaad van worden…", begint De Boer direct na de wedstrijd bij De Eretribune. "Dat zo'n VAR niet zegt: 'Je hebt het helemaal verkeerd gezien. Hij valt al, die gozer (Wittek, red.): totaal geen penalty.' Hij duikt al van tevoren, daardoor komt die knie waarschijnlijk tegen zijn been aan. Dit zie je toch? Dit is toch lachwekkend?"

Kwakman is het daar volledig mee eens. "Hij staat er ook niet zo heel goed voor hè, Van Boekel...", zegt de oud-middenvelder cynisch. "Hij staat maar op vier meter. We moeten ook niet VAR zeggen, we moeten Kamphuis zeggen. Kamphuis was de VAR. We moeten hem bij naam gaan noemen. We moeten iets gaan doen. Het leuke gaat er vanaf zo. Als je dit toch niet ziet... Dit is toch van de gekke. Als je niet snapt wat Ronald uitlegt… Dat snapt Kamphuis dus niet. Die heeft nu honderd wedstrijden gefloten, maar die snapt dit niet. Ongeschikt." Kenneth Perez, die zelf niet aanwezig is in de studio, voegt op Twitter toe: "Het heeft weinig zin je heel druk te maken over het erbarmelijke niveau van de scheidsrechters en VAR, maar ik doe het toch..."

Van Boekel zelf verdedigt de beslissing die hij nam in de wedstrijd. "Ik zag contact van Bosch tegen Wittek, waardoor zijn been naar binnen klapt", aldus de scheidsrechter voor de camera van ESPN. "Voor mij een strafschop. De VAR gaat kijken of ik het bij het juiste eind heb. Hij heeft het contact bevestigd en daarmee ook de strafschop. Of ik er na het zien van de beelden nog achter sta? Dat er discussie is kan ik me voorstellen, omdat het voor de voetbalwereld misschien vrij licht is. Maar ik zie duidelijk contact, waardoor de speler ten val komt. Van de ene kant snap ik de discussie, van de andere kant niet."

Joël Drommel, de balende doelman van FC Twente, is het daar totaal mee oneens. "De scheidsrechter en de VAR zien dit niet goed, het slaat echt helemaal nergens op", aldus de goalie, die niets kwijtwilde over de lopende onderhandelingen met PSV. "Vitesse was de betere ploeg, maar het slaat helemaal nergens op om op deze manier te verliezen. Ze vierden het ook echt alsof ze de beker hadden gewonnen."