Athletic Club verliest eerste van twee bekerfinales in veertien dagen tijd

Zaterdag, 3 april 2021 om 23:29 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:40

Real Sociedad heeft zaterdag de finale van de Copa del Rey van 2019/20 gewonnen. Een enkel doelpunt van Mikel Oyarzabal vanaf elf meter gaf in Estadio La Cartuja de doorslag in een volledig Baskische bekerfinale: 0-1. Over exact twee weken kan Athletic zich op dezelfde locatie revancheren: dan staat de bekerfinale van dit seizoen tegen Barcelona op het programma. Mede door het uitstellen van deze wedstrijd was Athletic deze voetbaljaargang niet actief in Europa.

Oorspronkelijk stond de wedstrijd tussen Athletic en Real Sociedad gepland op 18 april 2020. Beide clubs wilden echter per se met publiek voetballen in de eerste volledige Baskische bekerfinale, waardoor het duel vanwege de alsmaar durende coronapandemie lange tijd uitgesteld werd. Na bijna een jaar moesten de teams het alsnog in Sevilla zonder steun van hun fans stellen en dat nota bene in de eerste Baskische eindstrijd in de 118-jarige geschiedenis van het Spaanse bekertoernooi.

Real Sociedad pakt de leiding in de bekerfinale! ?? Mikel Oyarzabal schiet een penalty feilloos binnen voor de 0-1 ?? Kan Athletic nog terugkomen? ?? Je ziet het nu LIVE op Ziggo Sport (kanaal 14 & Select) ??#ZiggoSport #CopaDelRey #AthleticClubRealSociedad pic.twitter.com/SBJ47GvQGd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 3, 2021

De eerste helft in Zuid-Spanje werd gekenmerkt door angst en spanning bij beide teams, en niet zozeer door hoogstaand voetbal. Het was Real Sociedad dat in eerste instantie naar voetballende oplossingen zocht, maar het ontbrak aan diepgang in het georganiseerde spel dat vooral op de eigen helft plaatsvond. Athletic, met slechts 32 procent balbezit in de eerste 45 minuten, koos op zijn beurt voor de omschakeling. De beste kans van de eerste helft was voor de ploeg uit Bilbao: een krachtig schot van Iñigo Martínez met recht werd door doelman Alex Remiro beantwoord met een fraaie redding.

Het begin van het tweede bedrijf mocht er zijn. Na nog geen minuut spelen vroeg Real Sociedad om een strafschop na een bal van Mikel Oyarzabal op de elleboog van Martínez, maar de VAR oordeelde dat het moment buiten het strafschopgebied had plaatsgevonden. Na nog geen uur spelen moest de VAR opnieuw in actie komen. Na een verbeten duel tussen Martínez en Portu in het strafschopgebied wees Xavier Estrada Fernández naar de stip en deelde hij een rode kaart uit aan de verdediger. De VAR kwam echter tussenbeide en Martínez hield uiteindelijk alleen een gele kaart aan het moment over.

Oyarzabal nam mogelijk de belangrijkste strafschop uit zijn loopbaan en faalde niet oog in oog met doelman Unai Simón: 0-1. De tegentreffer kwam hard aan bij Athletic, dat in het restant van de bekerfinale niet of nauwelijks in staat was om te reageren en een nederlaag in een van de belangrijkste duels in de clubgeschiedenis niet kon voorkomen. Het is voor Real Sociedad de derde keer dat de nationale beker wordt gewonnen en de eerste grote prijs sinds de bekerwinst in 1987/88, maar een Europees ticket levert het de nummer zes van LaLiga logischerwijs niet op. De Basken waren sowieso al via de competitie verzekerd van deelname eerder dit seizoen aan het toernooi om de Europa League.

Voor Athletic is de bekerfinale tegen Barcelona minimaal net zo belangrijk. De enige reële manier om nog Europees voetbal af te dwingen, is door over twee weken het team van Ronald Koeman te verslaan. Anders speelt de club, die momenteel tien punten van een Europees ticket is verwijderd, voor het vierde jaar achter elkaar geen internationale wedstrijden. In januari veroverde Athletic nog ten koste van Barcelona de Spaanse Super Cup.