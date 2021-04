Koopmeiners lacht om blunder in de krant: ‘Maar de interesse is er’

Zaterdag, 3 april 2021 om 23:28 • Dominic Mostert

Teun Koopmeiners bevestigt in de belangstelling van AS Roma te staan. Vrijdag publiceerde La Gazzetta dello Sport een artikel over de Romeinse interesse in de middenvelder van AZ, al werd daar een foto bij geplaatst van zijn jongere broer Peer. Het leidde tot hilariteit in huize-Koopmeiners, maar de belangstelling is er wel degelijk. Koopmeiners wil echter niet vooruitlopen op een mogelijke transfer.

"Ja, m'n broertje stond er mooi op", vertelt Koopmeiners zaterdagavond na de 0-1 zege van AZ op Willem II. "Daar moet je wel om lachen. Er is interesse vanuit verschillende kanten. Wie, wat, waar, dat gaan jullie allemaal nog wel zien", aldus de aanvoerder van AZ, die erkent dat hij Roma een mooie club vindt. "Natuurlijk. Ik ben nog lekker hier en interesse is altijd mooi als waardering, maar ik denk dat we nog een mooie strijd hebben te gaan met AZ hier." Volgens FCInterNews heeft overigens ook Internazionale interesse in Koopmeiners.

Bij La Gazzetta dello Sport weten ze nog niet helemaal wie Teun Koopmeiners is ??



"Ja mijn broertje stond er mooi op" pic.twitter.com/iJiPVSwO6n — ESPN NL (@ESPNnl) April 3, 2021

Ook door de NOS wordt hij gevraagd naar de foto van Peer, die voor Jong AZ uitkomt. "Het was iets grappigs binnen ons gezin. Ik zit met mijn gedachten nu heel ergens anders, maar de interesse is er", geeft hij aan. "Wat er verder gaat gebeuren, dat gaan we zien. Ik laat het daarbij. Ik weet dat jullie het graag willen horen en het is logisch dat zulke dingen aan de orde zijn als je zo'n goed seizoen draait als team, maar het is nu nog niet aan de orde."

Koopmeiners zat met zijn gedachten vooral bij de wedstrijd tegen Willem II en zijn vroege rode kaart. Hij controleerde de bal in de openingsfase verkeerd en beging in een poging zijn fout te corrigeren een forse overtreding op Vangelis Pavlidis, die vol op zijn enkel werd geraakt. "Het was een heel ongelukkig moment. Ik wilde mijn voet ervoor zetten en de bal raken. Het was totaal niet mijn intentie om hem zo vies te raken. Hij was net wat eerder."

"Ik ben al in de beweging en mijn voet is al in de lucht, dus ik kan eigenlijk geen kant meer op. Ik raak hem heel pijnlijk, maar laat duidelijk zijn dat het totaal niet mijn intentie was om door zijn enkel te gaan", vervolgt Koopmeiners, die zijn eerste rode kaart in 111 competitieduels ontving. Hij ontbreekt volgende week tegen Sparta Rotterdam en vreest in de daaropvolgende speelronde, in de uitwedstrijd tegen Ajax, ook aan de kant te staan. "Natuurlijk, daar heb ik meteen aan gedacht", vertelt hij over de topper van zondag 25 april.

"Daarom wil ik ook duidelijk maken dat het totaal niet mijn intentie was om een vieze overtreding te maken. Ik begrijp dat ik hem op een vervelende manier raak, maar het is geen doodschop; het is heel ongelukkig." Koopmeiners is nochtans blij met de wijze waarop zijn ploeg reageerde op de rode kaart. "Ik wil een heel groot compliment maken aan het team. Ze hebben het Willem II heel moeilijk gemaakt. Als je met tien man drie goals maakt, doe je het heel erg goed." Twee van die drie goals werden afgekeurd, maar Albert Gudmundsson bezorgde AZ toch een 0-1 zege.