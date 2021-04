Teleurstellend Olympique Lyon verzuimt zich naast PSG te voegen

Zaterdag, 3 april 2021 om 22:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:57

Olympique Lyon is er zaterdag voor de derde keer op rij niet in geslaagd om te winnen in de Ligue 1. De ploeg van Rudi Garcia kwam tegen RC Lens op achterstand en moest zich dankzij een gelijkmaker van Lucas Paquetá tevreden stellen met een punt: 1-1. Memphis Depay speelde de hele wedstrijd, maar kon zijn stempel nauwelijks drukken. Lyon had bij winst zijn titelkansen nieuw leven in kunnen blazen, maar blijft steken op de teleurstellende vierde plek. Lyon is deze speelronde ingehaald door AS Monaco, dat een punt meer heeft. De achterstand op koploper Lille OSC bedraagt vijf punten, die op nummer twee Paris Saint-Germain twee punten.

In de openingsfase was Lyon de dominerende ploeg, zonder kansen te creëren. Het initiatief kwam gaandeweg de eerste helft meer en meer bij Lens te liggen, dat na ruim een half uur dacht te scoren. Cheick Doucouré schoot de bal van twintig meter binnen, maar de treffer telde niet vanwege hands in de aanloop van Florian Sotoca. Een minuut voor rust had Massadio Haïdara bij de tweede paal de voorsprong voor Lens op de schoen, maar de linksback miste het doel.

Vijf minuten na rust kopte Karl Toko Ekambi uit een hoekschop van Depay net over. Daarna kreeg Lyon nog een goede kans in de persoon voor Tino Kadewere, die stuitte op de goed uitkomende doelman Jean-Louis Leca. Twee minuten daarna was het RC Lens dat de leiding nam. Jonathan Clauss werd vanuit het middenveld diepgestuurd en plaatste de bal door het midden tussen de benen van Anthony Lopes door binnen: 1-0.

Kadewere miste daarna opnieuw een grote kans, ditmaal door de bal centimeters naast de verre hoek te sturen. Toch slaagde Lyon erin terug te komen. Een afstandsschot van Mathis Cherki belandde uit de kluts fortuinlijk bij Lucas Paquetá, die de bal op zijn lichaam liet vallen en uit de draai scoorde: 1-1. In de negentigste minuut kreeg Lyon-invaller Islam Slimani een directe rode kaart vanwege een harde tackle op het onderbeen van Doucouré.