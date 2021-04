Sparta Rotterdam nadert topreeks uit 1997 na bezoek van PEC Zwolle

Zaterdag, 3 april 2021 om 22:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:38

Sparta Rotterdam is zaterdag voor het vijfde opeenvolgende duel in de Eredivisie ongeslagen gebleven. Het team van trainer Henk Fraser was dankzij een treffer in de extra tijd met 3-2 te sterk voor PEC Zwolle, dat het thuisduel met de Kasteelheren met 4-0 had gewonnen en nog nooit twee Eredivisie-zeges in één seizoen op de Rotterdammers heeft geboekt. Sparta kan over exact een week, als het uitduel met AZ op het programma staat, de goede reeks van zes Eredivisie-duels zonder nederlaag uit 1997 evenaren.

Sparta schoot uit de startblokken tegen PEC, dat na een paar minuten al goed wegkwam toen een inzet van Wouter Burger de paal raakte. In minuut zeven was het alsnog raak voor de ploeg van Fraser: Mica Pinto was het eindstation van een fraaie aanval van de Rotterdammers en maakte tegelijkertijd zijn eerste doelpunt ooit in de Eredivisie.

PEC kwam na de zwakke start ietwat beter in de wedstrijd, maar écht gevaarlijk konden de bezoekers niet worden. Een kopbal van Bram van Polen, na voorbereidend werk van Immanuel Pherai, ging over het doel en ook Slobodan Tedic kon zijn kopbal niet richting doel brengen na een goede actie van Kenneth Paal. Abdou Harroui probeerde het enkele minuten voor rust van afstand, maar dat leverde weinig problemen op voor Xavier Mous.

Het team van Konterman kwam na rust goed uit de kleedkamer. Eliano Reijnders schoot de bal van dichtbij recht op Maduka Okoye en dat bleek een voorbode van de 1-1 enkele minuten later. Uit een hoekschop verdween de bal via Bram van Polen en Tom Beugelsdijk achter Okoye. Het duel ging op en neer: Mous kwam in actie op een schot van Harroui en Van Polen zorgde opnieuw na een corner voor gevaar, maar dit keer was Okoye attent. Na iets meer dan een uur spelen kwam het scorebord alsnog in beweging.

Harroui liet zich de bal afsnoepen door Reijnders en Slobodan Tedic ramde de bal schitterend in de verre hoek: 1-2. Het bleef spannend in het restant van de ontmoeting: een kopbal van Adil Auassar ging tegen de paal, Paal mikte het leer net langs de verkeerde kant van de paal en Pherai stuitte op Okoye. Een kwartier voor tijd viel alsnog de 2-2: na een handsbal van Dean Huiberts schoot Lennart Thy de bal achter Mous.

Dat was zeker niet de laatste kans van de wedstrijd. Na een goede voorzet van Virgil Misidjan kreeg Tedic de bal niet goed op zijn hoofd en invaller Pelle Clement joeg de bal over het doel van Okoye toen hij Beugelsdijk makkelijk was gepasseerd. Hoewel PEC in de slotfase de meeste aanspraak op een overwinning maakte, was het Sparta dat in de extra tijd een derde doelpunt maakte. Thy kopte van dichtbij binnen en bezorgde de thuisploeg zodoende alsnog de volle buit tegen zijn voormalig werkgever.