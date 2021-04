Club Brugge komt na moeizame zege liefst negentien punten los

Zaterdag, 3 april 2021 om 22:41 • Dominic Mostert

Club Brugge heeft zich zaterdag herpakt van de nederlaag die het voor de interlandperiode leed tegen Royal Antwerp. De koploper van de Pro League zegevierde met 1-2 over KV Kortrijk en hebben daardoor een voorsprong van negentien punten op Antwerp, al heeft de nummer twee nog wel een wedstrijd tegoed. Na het reguliere seizoen worden de punten gehalveerd voor de play-offs, maar Club is wel goed op weg naar titelprolongatie.

Club Brugge moest het stellen zonder Noa Lang, die voor de interlandperiode een rode kaart kreeg tegen Royal Antwerp (0-2 nederlaag). Landgenoot Stefano Denswil zat op de bank, maar trainer Philippe Clement ruimde wel basisplaatsen in voor Ruud Vormer, Tahith Chong en Bas Dost. Het was een andere bekende uit Nederland, Timothy Derijck, die na een klein kwartier de score leek te openen. De vroege 1-0 van Timothy Derijck werd echter afgekeurd vanwege buitenspel na tussenkomst van de VAR. Kort daarna kwam Kortrijk alsnog op voorsprong: de nonchalante Brandon Mechele verloor als laatste man de bal, waardoor Zinho Gano kon afstormen op Simon Mignolet. Hij omspeelde de keeper en rondde af.

Drie minuten na het openingsdoelpunt zette Eduard Sobol de bezoekers op gelijke hoogte. Een matige hoekschop van Ruud Vormer werd niet voldoende weggewerkt door Kortrijk, waardoor Sobol met succes de hoek kon uitzoeken. Vormer haalde vervolgens een inzet van Gano op de lijn weg en slaagde er een halve minuut later niet in om zelf een kans af te ronden aan de overzijde, waardoor het voor rust 1-1 bleef. In de tweede helft, dertien minuten voor tijd, wist Club de wedstrijd toch te beslissen. Na een lichte duw van Derijck aan Sobol mochten de bezoekers aanleggen voor een penalty, die werd benut door Hans Vanaken. Club speelde geen sterke tweede helft en wist Dost moeilijk te vinden, maar nam dus toch de volle buit mee.