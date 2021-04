Internazionale zet nieuwe stap richting nakend kampioenschap

Internazionale heeft zaterdagavond opnieuw een grote stap gezet richting het kampioenschap. De ploeg van trainer Antonio Conte had op bezoek bij Bologna zonder groots te spelen voldoende aan een doelpunt van Romelu Lukaku: 0-1. Inter vergroot de voorsprong op AC Milan en Atalanta tot respectievelijk acht en tien punten en heeft óók nog een wedstrijd tegoed. Bij Bologna stonden Mitchell Dijks en Jerry Schouten overigens in de basis.

Bologna opende sterk en claimde na drie minuten een penalty, toen Musa Barrow onder druk van de defensie tegen het gras ging. Internazionale kwam daarna langzaam wat beter in de wedstrijd en wist na een half uur bij zijn eerste goede kans direct te scoren. Romelu Lukaku zag zijn kopbal op aangeven van Alessandro Bastoni nog gekeerd gekeerd worden door doelman Federico Ravaglia en kon in de rebound van heel dichtbij binnentikken: 0-1.

In de slotfase van de eerste helft waren er kansen over en weer. Adama Soumaoro zag eerst een kopbal geblokt worden namens Bologna, aan de overzijde schoot Nicolò Barella rakelings langs de kruising. Schouten zag een geplaatst schot overgetikt worden door Inter-doelman Samir Handanovic, toen de beste kans voor Bologna nog moest volgen. Die was vlak voor het rustsignaal voor Roberto Soriano, die uit een hoekschop van heel dichtbij over mikte met een volley.

Inter werd vlak na rust gevaarlijk, toen Lautaro Martínez de bal vanbuiten het strafschopgebied op de paal plaatste. Bologna creëerde daarna de meeste mogelijkheden. Zo plaatste Barrow de bal voorbij de verre hoek, terwijl een intikker voor Nicola Sansone werd verijdeld door Handanovic. Bologna voerde de druk in de slotfase op, maar kwam geen moment meer dicht bij de gelijkmaker.