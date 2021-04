Owen Wijndal laat zich trots fotograferen na overwinning op Willem II

Zaterdag, 3 april 2021 om 22:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:09

Owen Wijndal is er trots op dat hij zaterdagavond de aanvoerdersband mocht dragen bij AZ. De linksback nam de band over van Teun Koopmeiners, die in de vijfde minuut van de wedstrijd tegen Willem II werd weggestuurd. Omdat de middenvelder volgende week geschorst is voor de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam, gaat Wijndal ervan uit dat hij nog minstens een week aanvoerder is. Sterker nog: hij wil de band niet meer afstaan, vertelde hij grappend aan ESPN.

Koopmeiners controleerde de bal in de openingsfase verkeerd en beging in een poging zijn fout te corrigeren een forse overtreding op Vangelis Pavlidis, die vol op zijn enkel werd geraakt. "Ik dacht toen dat dit een heel lastige pot zou worden. Dat is het eerste wat in mijn hoofd omging", blikte Wijndal terug na de 0-1 overwinning. "Uiteindelijk viel het wel mee. We waren de bovenliggende partij en Willem II heeft niet veel kansen gehad. Het ging eigenlijk wel gewoon prima."

Het numerieke ondertal leek AZ niet te deren. De Alkmaarders kwamen in het begin van het seizoen met tien man te staan in wedstrijden tegen PEC Zwolle (1-1), Sparta Rotterdam (4-4), VVV-Venlo (2-2) en later ook nog tegen FC Groningen (1-2 nederlaag). Van al die ervaringen heeft de ploeg geleerd, denkt Wijndal. "In het begin ging het niet altijd goed als we met een man minder kwamen te staan. We gaven dan vaak de voorsprong weg, maar we zijn nu nog volwassener geworden en hebben ervan geleerd."

Met de aanvoerdersband prijst de pas 21-jarige international van het Nederlands elftal zich gelukkig. "Hij zit wel lekker, ja. Ik ga ermee slapen vanavond", vertelde hij lachend. "Ik denk dat Teun moet vrezen voor zijn plek. Als hij terugkomt, houd ik hem gewoon." Wijndal denkt dat hij in ieder geval tegen Sparta nog aanvoerder van AZ is. Koopmeiners is er vanwege die rode kaart niet bij en kan vermoedelijk een aanvullende schorsing tegemoetzien. "Ik ga er wel vanuit", zei Wijndal over het dragen van de aanvoerdersband. "Het zou zomaar anders kunnen zijn, maar ik ga er wel vanuit."

Owen Wijndal geniet van de aanvoerdersband! "Ik ga ermee slapen vanavond" pic.twitter.com/wuyvCexImM — ESPN NL (@ESPNnl) April 3, 2021

Na het interview liet Wijndal zich breed lachend fotograferen, terwijl hij trots wees naar de aanvoerdersband. Ondertussen vervolgden Fresia Cousiño Arias en Marciano Vink hun analyse. De presentatrice vroeg aan de analist of hij een 'aanvoerderstype' was als voetballer, waarop Vink met 'nee' antwoordde. Het leek alsof Wijndal dacht dat die conversatie over hem ging, want hij keerde lachend terug bij de tafel, legde zijn arm om de schouder bij Vink, en zei: "Ik kan je horen, hè." Vink pareerde: "Nee nee nee, ze vroeg of ik een aanvoerder was."

Ook Koopmeiners merkte hoe trots Wijndal op de aanvoerdersband was. "Ik denk dat hij zo nog een paar rondjes loopt", zegt hij met een knipoog over de fotoshoot van zijn ploeggenoot. Koopmeiners zat na zijn rode kaart op de tribune en werd in de pauze opgezocht door Wijndal. "Hij kwam in de rust al naar me toe en wees alleen maar naar de band. Hij vindt het prachtig. Hij verdient het ook, want hij doet het hartstikke goed. Hij heeft zich afgelopen week bij Oranje ook weer laten zien. Het is een mooie beloning voor hem persoonlijk. "