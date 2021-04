Rake strafschop in minuut 95 geeft doorslag bij FC Twente - Vitesse

Zaterdag, 3 april 2021 om 21:58 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:08

Vitesse heeft ternauwernood drie punten overgehouden aan de visite aan FC Twente in de Eredivisie. Het team van trainer Thomas Letsch zegevierde dankzij een rake strafschop diep in de extra tijd met 1-2. FC Twente heeft zodoende slechts één van de laatste dertien competitieduels (zeven remises, vijf nederlagen) in winst omgezet en dat was het bezoek aan Vitesse op 14 februari: 0-2. Vitesse en PSV hebben nu evenveel punten, 55, maar de Eindhovense club speelt zondag nog thuis tegen Heracles Almelo. FC Twente blijft voorlopig achtste.

Vitesse was in de eerste helft de betere ploeg, maar miste vaak precisie in de laatste meters. In de eerste twintig minuten maakte de ploeg van Letsch met veel balbezit de dienst uit, al resulteerde dat nauwelijks in gevaar voor het doel van Joël Drommel. Vitesse kwam niet verder dan een kopkans voor Jacob Rasmussen na een uitstekende vrije trap van Oussama Tannane, maar de Deen raakt de bal te slap om Drommel te passeren. Luttele minuten later kwamen de bezoekers uit Enschede uit het niets op voorsprong.

Een kopbal van Dario Dumic raakte de opgestoken arm van Danilho Doekhi en de bal ging op de stip. Danilo stuurde doelman Jeroen Houwen, die de met liesklachten kampende Remko Pasveer verving, de verkeerde kant op: 1-0. Het duel in Enschede ging vervolgens op en neer: Pol van Boekel wilde niets weten van een tweede strafschop toen Matus Bero onderuitging en Drommel én de kruising voorkwamen dat een vrije trap van Tannane de 1-1 betekende. Enkele minuten werd het alsnog 1-1: na een ongelukkige handsbal van Kik Pierie na een schot van afstand van Sondre Tronstad koos zowel Tannane als Drommel voor dezelfde hoek, maar de inzet vanaf elf meter was raak.

Diep in de extra tijd werd Armando Broja nog voor Drommel gezet, maar hij kon Vitesse niet aan een voorsprong vlak voor het rustsignaal zorgen. Het team van Letsch was ook na rust dominant én kreeg opnieuw de betere kansen. Loïs Openda en Bero konden voorbereidend werk van Tannane niet afronden en ook een goede aanval via Openda kon door Bero niet worden afgerond. De volgende kans was voor Maximilian Wittek, die de bal kreeg van Eli Dasa en vervolgens via een Twente-been miste.

Letsch wachtte ondanks de tussenstand tot de 85e minuut om de eerste wissel bij Vitesse door te voeren: Openda werd vervangen door Patrick Vroegh, waarna Tannane doorschoof naar de voorhoede. Een derde strafschop zorgde in de extra tijd uiteindelijk alsnog voor het klassenverschil in Enschede. De al vallende Wittek werd in het strafschopgebied licht in de rug geduwd door Jesse Bosch, waarna Tannane in minuut 95 vanaf elf meter opnieuw raak schoot: 1-2.