Dramatisch VVV loopt tegen tien van Groningen tegen historische zeperd aan

Zaterdag, 3 april 2021 om 20:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:56

VVV-Venlo heeft zichzelf zaterdagavond een bijzonder slechte dienst bewezen in de strijd tegen degradatie door met 0-1 onderuit te gaan tegen FC Groningen. De ploeg van trainer Jos Luhukay speelde in eigen huis zeventig minuten met een man meer, maar wist in aanvallend opzicht nagenoeg niks klaar te spelen. Azor Matusiwa was aan de kant van de bezoekers de ongelukkige met twee gele kaarten in een kort tijdsbestek. Het betekende voor VVV de negende nederlaag op rij in de Eredivisie, de slechtste reeks ooit op het hoogste niveau. Aan de stand verandert niks: VVV blijft zestiende, terwijl Groningen genoegen moet nemen met de zesde plek.

Groningen heeft het traditiegetrouw lastig in Venlo en wist in 2010 voor het laatst te winnen op bezoek bij VVV. Ditmaal begon de ploeg van Danny Buijs wel sterk aan het duel en zorgde Mohamed El Hankouri voor het eerste gevaar van de wedstrijd, door na drie minuten spelen de bovenkant van de lat te raken. De bezoekers domineerden de wedstrijd in de beginfase, maar moesten halverwege de eerste helft met tien man verder, nadat Matusiwa met twee keer geel van het veld werd gestuurd. De middenvelder ging tot twee keer toe stevig door op Vito van Crooij en werd door scheidsrechter Bas Nijhuis van het veld gestuurd.

Ondanks de overtalsituatie wist VVV niet tot noemenswaardige kansen te komen. Dat lukte Groningen wel. Tomás Suslov stuurde Jörgen Strand Larsen de diepte in, waarna de spits na een goede individuele actie met rechts het zijnet vond. In de tweede helft domineerde VVV wel op basis van het balbezit, maar wist het amper tot grote kansen te komen. Na een uur spelen leek een dreigende actie van Yahcuroo Roemer voor gevaar te zorgen voor het doel van Sergio Padt, maar was het Ko Itakura die met een uiterste krachtsinspanning eventueel gevaar wist te voorkomen.

Aan de overkant bewees Christian Kum VVV een goede dienst door een gevaarlijke voorzet van Alessio da Cruz onschadelijk te maken voordat El Hankouri gevaarlijk kon worden. Terwijl het duel vervolgens leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, bezorgde El Hankouri Groningen drie minuten voor tijd alsnog de overwinning. De aanvaller won het duel van zijn directe tegenstander en haalde van ruim twintig meter fraai uit met een streep in de linker benedenhoek: 0-1. In blessuretijd leek VVV alsnog een punt uit het vuur te slepen, toen Roemer de bal langs Padt werkte, maar was het Giorgos Giakoumakis die de bal even daarvoor in buitenspelpositie beroerde, waardoor Nijhuis de treffer afkeurde.