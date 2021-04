Bayern München zet reuzenstap naar landstitel door zege op RB Leipzig

Zaterdag, 3 april 2021 om 20:25 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:51

Bayern München heeft zaterdag een reuzenstap gezet richting de negende opeenvolgende landstitel. De koploper van de Bundesliga won dankzij een treffer van Leon Goretzka met 0-1 van RB Leipzig, op het oog de enige overgebleven concurrent, en heeft nu een voorsprong zeven punten op de nummer twee. Met nog zeven wedstrijden te gaan is het kampioenschap binnen handbereik voor Bayern, dat tot dusver 64 punten verzamelde uit 27 wedstrijden.

In de topper moest Bayern het stellen zonder de geblesseerde competitietopscorer Robert Lewandowski, terwijl Jérôme Boateng en Alphonso Davies ontbraken door een schorsing. Justin Kluivert begon op de bank bij Leipzig, dat acht opeenvolgende competitieduels niet meer had verloren. De wedstrijd begon iets later dan gepland. Manuel Neuer besloot een kleine scheur in het net van Bayern te herstellen door een sjaal in het net vast te knopen, maar dat accepteerde de arbitrage niet. Het kostte Neuer de nodige moeite om de knoop los te maken, waarna de arbitrage tie-wraps van stal haalde om het net alsnog vast te maken.

De verwachtingen waren hooggespannen, maar erg aantrekkelijk was de wedstrijd aanvankelijk niet. Kansen waren schaars; in de eerste helft had Leipzig de controle, maar wist Bayern te scoren na een van de spaarzame uitbraken. Joshua Kimmich vond Thomas Müller met een fraaie bal, waarna de aanvaller de bal in het strafschopgebied klaarlegde voor Goretzka: 0-1. Na de pauze maakte Kluivert zijn entree als invaller. Hij bereidde al gauw een kans voor: een voorzet van Kluivert werd verlengd door Amadou Haidara, waarna een acrobatische inzet van Marcel Sabitzer net naast zeilde.

Kort daarvoor miste Christopher Nkunku al een serieuze kans vanbinnen het strafschopgebied. De vroege mogelijkheden bleken een voorbode voor het eerste kwartier na de rust, waarin de vruchteloze doelpogingen zich opstapelden voor Leipzig. Zo moest Neuer na een uur spelen een venijnig afstandsschot van Marcel Sabitzer pareren. Het tempo werd gaandeweg de tweede helft echter steeds lager en daarmee werd het voor Bayern makkelijker om de voorsprong vast te houden. De bezoekers creëerden zelf niets, maar kwamen ook niet meer in serieuze problemen.