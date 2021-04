Oppermachtig Manchester City kent eenvoudige generale richting CL-kraker

Zaterdag, 3 april 2021 om 20:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:12

Manchester City heeft zaterdagavond een volgende belangrijke stap gezet richting de titel in de Premier League. De ploeg van manager Josep Guardiola was heer en meester op bezoek bij Leicester City heer en zegevierde met 0-2 door treffers van Benjamin Mendy en Gabriel Jesus. Het betekende alweer de negende uitzege op rij in de Premier League en de veertiende opeenvolgende zege op vreemde bodem in alle competities. City vergroot door de overwinning de voorsprong op Manchester United naar zeventien punten, maar kwam wel twee keer vaker in actie. Nathan Aké bleef de volledige wedstrijd op de bank.

Bij City, dat dinsdag in de kwartfinale van de Champions League thuis aantreedt tegen Borussia Dortmund, ging het in aanloop naar het treffen tegen Leicester vooral over het afscheid van Sergio Agüero, die deze week aankondigde na dit seizoen te zullen vertrekken. Tegen de ploeg van Brendan Rodgers verscheen de spits gewoon aan de aftrap en zag hij hoe Fernandinho na vier minuten spelen de openingstreffer op het bord zette. Agüero stond bij het schot echter hinderlijk buitenspel, waardoor scheidsrechter Paul Tierney de treffer afkeurde. City was in de eerste helft heer en meester en greep Leicester vanaf het eerste fluitsignaal bij de strot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kevin De Bruyne was halverwege het eerste bedrijf alsnog dichtbij de openingstreffer, maar zag een door zichzelf versierde vrije trap op de lat uiteen spatten. Ook Jesus en Riyad Mahrez waren ongelukkig in de afronding. Jesus schoot rakelings over na een goede individuele actie, terwijl Mahrez de bal vanuit een kansrijke positie niet voldoende in de linkerhoek kreeg, waardoor Kasper Schmeichel met zijn rechtervoet kon redden. Aan de andere kant scoorde Jamie Vardy wel, nadat de spits doelman Ederson omspeelde op aangeven van Ayoze Pérez, maar ook die treffer werd door Tierney afgekeurd wegens buitenspel.

Na de pauze veranderde het spelbeeld amper en nam City na een uur spelen de verdiende voorsprong. Nadat Mahrez eerst nog de vuisten van Schmeichel vond, wist Mendy de sluitpost wel te verschalken. De verdediger stuurde Marc Albrighton met een kap naar zijn rechterbeen het bos in en plaatste de bal vervolgens beheerst in de rechterhoek: 0-1. City kwam geen moment in de problemen en gooide de wedstrijd een kwartier voor tijd in het slot. De Bruyne stuurde Jesus en de ingevallen Raheem Sterling met een sublieme pass alleen op Schmeichel af, waarna Sterling het overzicht bewaarde en de niet te missen kans aan Gabriel Jesus bood: 0-2. De enige keer dat de thuisploeg gevaarlijk opdook voor het doel was vijf minuten voor tijd, toen James Maddison de bal voor het inschieten had maar zijn inzet onvoldoende kracht mee kon geven.