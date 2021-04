Teun Koopmeiners krijgt in vijfde minuut rood voor grove charge

Zaterdag, 3 april 2021 om 20:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:19

Teun Koopmeiners is zaterdagavond op bezoek bij Willem II al in de vijfde minuut van het veld gestuurd. De middenvelder van AZ ging hard door op Vangelis Pavlidis, wiens enkel door de charge van Koopmeiners dubbelklapte. Scheidsrechter Kevin Blom was onverbiddelijk en toonde direct de rode kaart. Pavlidis kon na een blessurebehandeling de wedstrijd vervolgen. Owen Wijndal nam de aanvoerdersband over van Koopmeiners. Het was de snelste rode kaart ooit voor AZ in de Eredivisie.

"Hier is geen discussie mogelijk", oordeelt analist Marciano Vink van ESPN in de pauze van de wedstrijd, bij een 0-0 stand. "Het is gewoon een slechte aanname die hij wil corrigeren. Hij zet zijn voet vol op de enkel van Pavlidis. Bij Jong Oranje gebeurde in de eerste groepswedstrijd tegen Roemenië ook zoiets, toen hij voor de verdediging, op een positie waar het niet nodig was, de bal verloor en bijna een kans ontstond voor die Roemenen. Dit zijn gewoon concentratiemomenten: aannemen, opendraaien, niets aan de hand. Maar hij neemt ‘m gewoon verkeerd aan en wil het corrigeren."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Koopmeiners was toch al niet bezig aan de meest gelukkige weken van zijn seizoen. De middenvelder speelde een ongelukkige groepsfase van het EK Onder-21 en moest de derde groepswedstrijd tegen Jong Hongarije (6-1 winst) aan zich voorbij laten gaan vanwege een schorsing. Voor zijn prestaties in de eerste twee duels bij Jong Oranje werd Koopmeiners veelvuldig bekritiseerd in de media. "Misschien speelt zijn slechte week toch mee in zijn achterhoofd. Jong Oranje was geen onverdeeld succes", denkt Vink dan ook.

De kritiek op Koopmeiners werd onder meer geuit in praatprogramma Veronica Inside. "Hij werd mij ook iets te snel neergezet als een groot talent. Ik moet nog zien of hij hoger dan AZ ergens meekan", zei Johan Derksen eerder. "Wat ik vreemd vond, maar wel eerlijk van hem, dat hij teleurgesteld was dat hij niet in het grote Oranje speelt. Dan denk ik: joh, je weet je plaats nog niet helemaal. Want als ik zie wie daar staan, daar pas jij nog niet tussen."

Hans Kraay junior zei eerder in het seizoen nog dat Koopmeiners mee zou kunnen bij Everton of Arsenal, maar was vorige week ook kritisch. "Eerlijk is eerlijk: die heeft twee hele slechte wedstrijden gespeeld", aldus Kraay junior. "Hij was weinig aan de bal en hij was niet vast aan de bal. Maar hij heeft natuurlijk wel onlangs twee keer goed tegen PSV gespeeld. Hij heeft vijftien goals gemaakt. Ik weet wel: in Nederland. Voor een middenvelder is dat goed. Daar baseer ik het op. Niet tegen VVV, maar tegen PSV en Ajax heeft hij goed gespeeld. Maar nu twee keer heel slecht en ik kan me voorstellen dat als je scout bent, je denkt: ik wacht eventjes."