Dolend Galatasaray gaat flink onderuit bij verrassing van het seizoen

Zaterdag, 3 april 2021 om 19:58 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:06

Galatasaray zet ook na de interlandperiode de wisselvallige reeks van de voorbije weken voort. Het team van Fatih Terim ging zaterdagavond met 3-0 onderuit bij Hatayspor, dat bezig is aan zijn eerste seizoen ooit in de Süper Lig en door de zege naar de zesde plaats is gestegen. Galatasaray hield aan de laatste vijf competitieduels slechts vier punten over en heeft na de derde nederlaag in slechts een maand tijd nu drie punten minder én twee wedstrijden meer dan koploper Besiktas.

In een tijdspanne van acht minuten werd Galatasaray op een dubbele achterstand gezet. Na iets meer dan twintig minuten spelen sloeg Hatayspor voor de eerste keer toe. Marcelo Saracchi schatte een voorzet van Mesut Çaytemel vanaf links verkeerd in, waardoor Babayide Akintola de bal vlak voor de achterlijn opnieuw in de doelmond kon brengen. Daar werkte Mame Biram Diouf de bal van dichtbij achter doelman Fernando Muslera: 1-0. Het was voor de aanvaller alweer zijn twaalfde competitiegoal van het seizoen.

GOL! Riberio ! dk'29 Harika GOL! Hatayspor 2-0 Galatasaray ------------------------------------------------ Bu sayfa kapanacak, lütfen ana hesabimizi takip ediniz..@GOLAZOOOSports pic.twitter.com/HtyyaDjoVx — 6Pas (@ediniz_takip) April 3, 2021

Luttele minuten later moest Muslera opnieuw de bal uit zijn doel rapen en dit keer was een ingestudeerde hoekschop de basis. Adama Traoré bezorgde de bal, dankzij een overstapje van scheidsrechter Abdulkadir Bitigen, vanaf de rechtercornervlag in één keer bij Rúben Ribeiro, die het leer vluchtig aannam en deze vervolgens vlak voor de rand van het strafschopgebied schitterend in de rechterkruising krulde: 2-0. Voor de derde keer dit seizoen, net als in de duels met Fenerbahçe (0-0) en Fatih Karagümrük (2-1 verlies), bleef Galatasaray in de eerste helft van een Süper Lig-duel verstoken van een gerichte poging op doel.

Galatasaray verscheen na rust met liefst vier nieuwe gezichten binnen de lijnen: Ryan Babel, Halil Dervisoglu, Martin Linnes en Radamel Falcao werden in het veld gebracht. Het sorteerde echter geen effect bij de bezoekers, die achttien minuten voor tijd de derde tegengoal om de oren kregen. Diouf won een luchtduel van Ryan Donk, passeerde Muslera en schoot de 3-0 binnen. Hatayspor maakte het duel uiteindelijk met tien man af. Strahil Popov kreeg na hulp van de VAR een rode kaart voor een overtreding op invaller Henri Onyekuru net voor het eigen strafschopgebied.

Besiktas kan zondag uitlopen op Galatasaray als het uitduel met laagvlieger Kasimpasa wordt gewonnen of in een gelijkspel eindigt. Fenerbahçe, dat twee punten minder dan CimBom heeft, speelt maandag in eigen huis tegen Denizlispor.