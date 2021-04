Cristiano Ronaldo weet punt te redden voor ploeterend Juventus

Zaterdag, 3 april 2021 om 19:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:58

Juventus is er zaterdagavond niet in geslaagd om te winnen van Torino. La Vecchia Signora leek de Derby della Mole te gaan verliezen, maar werd in de slotfase gered door een kopbal van Cristiano Ronaldo: 2-2. Juventus neemt plek vier weer over van Napoli, dat een minder goed doelsaldo heeft. Torino koestert het punt en blijft zeventiende, nu twee punten boven de degradatiestreep.

Vroeg in de wedstrijd voorkwam Matthijs de Ligt met een uitstekende ingreep dat Andrea Belotti kon scoren. Een aantal Torino-spelers appelleerden voor een strafschop, maar de verdediger speelde de bal. Binnen het kwartier kwam Juventus aan de leiding. Federico Chiesa kon na een een-twee met Álvaro Morata het strafschopgebied binnen dribbelen en verraste Salvatore Sirigu met een schot in de korte hoek: 1-0.

De voorsprong hield minder dan een kwartier stand, want Antonio Sanabria kopte in de 27ste minuut van dichtbij binnen: 1-1. De spits van Torino profiteerde daarbij van de rebound die Szczesny hem bood door een schot van Rolando Mandragora slecht te verwerken. Juventus kreeg op slag van rust nog een aardige kans in de persoon van Morata, die zijn kopbal gered zag worden door Sirigu.

De tweede helft begon dramatisch voor Juventus, dat binnen dertien seconden op achterstand kwam. Dejan Kulusevski leverde de bal zomaar in bij Sanabria, die om De Ligt heen dribbelde en in de korte hoek afdrukte. De Ligt leek de Paraguayaan te veel ruimte te geven voor het schot, terwijl de bal ook houdbaar leek voor Szczesny. Vlak daarna volgde direct twee keer gevaar van Juventus. Chiesa vuurde van afstand rakelings naast, terwijl Cristiano Ronaldo zijn gevaarlijke kopbal overgetikt zag worden door Sirigu.

Twaalf minuut voor tijd kopte Ronaldo bij de tweede paal de gelijkmaker binnen, nadat Giorgio Chiellini een voorzet van Chiesa had doorgetikt richting de Portugees: 2-2. Het doelpunt werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar door de VAR alsnog goedgekeurd. Ronaldo kreeg even later op aangeven van Kulusevski een nieuwe kopkans, maar ditmaal kon Sirigu redden. In blessuretijd tikte Szczesny een vrije trap van Daniele Baselli uit de kruising.