Goed nieuws voor AS Roma, ondanks nieuwe positie voor Rick Karsdorp

Zaterdag, 3 april 2021 om 19:37 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:50

AS Roma leeft met enkele personele meevallers toe naar de Europa League-wedstrijd tegen Ajax van donderdagavond. De nummer zeven van de Serie A remiseerde zaterdag op bezoek bij Sassuolo (2-2) en hoewel dat een teleurstellend resultaat was, is er voor trainer Paulo Fonseca ook goed nieuws. In de persconferentie na de wedstrijd spreekt Fonseca zijn tevredenheid uit over het optreden van zijn elftal en weidt hij uit over de fitheid van zijn selectie in de aanloop naar de kwartfinale van de Europa League. Het eerste duel met Ajax vindt plaats in Amsterdam.

"Nu moeten we ons richten op de Europa League-wedstrijd tegen Ajax. We moeten strijdbaar blijven", schrijft Fonseca voor na het puntenverlies Hij vindt niet dat 'een ander Roma' nodig is tegen Ajax. "Nee, vandaag stond er een goede ploeg met een goede spelopvatting." Mogelijk kan hij wel beschikken over een extra speler, want Chris Smalling is op de weg terug. De verdediger is herstellende van een spierblessure en miste de afgelopen vier duels. "Hij herstelt zich goed en ik verwacht hem voor de wedstrijd van donderdag terug te hebben."

De beschikbaarheid van Jordan Veretout is een andere meevaller. Hij kampte met een dijbeenblessure en was een twijfelgeval voor de wedstrijd tegen Ajax, maar kon zaterdag al zeventien minuten meedoen tegen Sassuolo. Bryan Cristante, die last had van een liesblessure, speelde zelfs de hele wedstrijd. "Vandaag koos ik voor de sterkst mogelijke opstelling. We hebben personele problemen, maar ik dacht niet aan de wedstrijd van donderdag. Het zal moeilijk worden tegen Ajax, een heel sterke ploeg", vertelt de Portugees op de persconferentie.

Paulo Fonseca tijdens de wedstrijd tussen Sassuolo en AS Roma.

Henrikh Mkhitaryan, die in de eerste wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk in de achtste finale een kuitblessure opliep, behoorde nog niet tot de wedstrijdselectie. Eerder deze week werd al duidelijk dat Roma het tegen Ajax moet stellen zonder Marash Kumbulla. De 21-jarige verdediger heeft bij het Albanese nationale elftal een knieblessure opgelopen en moet zeker vier weken toekijken, zo meldden Italiaanse media maandag. Hij kampte eerder dit seizoen met een spierblessure en een coronabesmetting, maar kwam desondanks tot 23 officiële optredens.

Roma is de laatst overgebleven club uit Italië in Europees verband en draagt dus een 'grote verantwoordelijkheid', erkent Fonseca. "Maar dat willen we ook. Ajax is een heel sterke ploeg, maar we geloven in onszelf. We gaan ons nu voorbereiden op die wedstrijd en we gaan vechten om verder te komen in de Europa League." Veretout zegt na de wedstrijd tegen Roma TV dat hij zich 'goed voelt', ondanks dat hij nog geen volledige wedstrijd kon spelen. "Donderdag wacht ons een belangrijke wedstrijd. We willen ons dan weer bewijzen."

Door het ontbreken van centrale verdedigers Roger Ibañez, Kumbulla en Smalling speelde Rick Karsdorp tegen Sassuolo als centrale verdediger, een positie die hij zelden bekleedt. Hij was de meest rechtse verdediger in de driemansachterhoede; Bruno Peres was opgesteld als rechtsback. Door de Italiaanse media wordt het optreden van Karsdorp beoordeeld met een voldoende, tussen de 5,5 en 6,5, al wordt een 'fout' bij de 2-2 wel uitgelicht: na een voorzet van Brian Oddei vanaf de rechterflank slaagde Karsdorp er niet in om doelpuntmaker Giacomo Raspadori van de bal te zetten in het strafschopgebied.