PSG verliest topper van Lille en raakt koppositie kwijt; Neymar pakt rood

Zaterdag, 3 april 2021 om 18:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:10

Paris Saint-Germain heeft zaterdag de topwedstrijd tegen Lille OSC verloren. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino kwam een vroege tegentreffer van Jonathan David niet te boven: 0-1. Neymar kreeg in de slotfase rood vanwege een duw uit frustratie op Tiago Djaló. Door de zege neemt Lille de koppositie over van PSG, dat drie punten minder heeft. AS Monaco won eerder op de zaterdag van FC Metz (4-0) en staat derde, op slechts één punt achterstand van Paris Saint-Germain. Nummer vier Olympique Lyon komt zaterdag nog in actie tegen Lens en komt bij winst in punten gelijk met PSG.

Paris Saint-Germain - Lille OSC 0-1

PSG nam vanaf het begin het initiatief in handen en kreeg in de openingfase twee kansen. Eerst probeerde Neymar het met een mislukt schot uit de lucht, daarna stuitte Kylian Mbappé in de verre hoek op Mike Maignan. In de twintigste minuut nam Lille de leiding. Jonathan Ikoné ontsnapte op de rechterflank aan de aandacht van de defensie en legde laag voor op Jonathan David. De spits nam de bal eerst aan en had geluk dat zijn schot via het lichaam van Abdou Diallo binnenviel: 0-1. PSG slaagde er in het restant van de eerste helft ondanks het vele balbezit niet in een echte kans te creëren.

Neymar Jr. laat zich helemaal gaan bij de cornervlag! Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 3 april 2021

Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde. De Parijzenaren probeerden het wel, maar hadden moeite om openingen te vinden. Neymar probeerde het met een schot vanbuiten het strafschopgebied, dat tamelijk eenvoudig werd gekeerd door Maignan. Mitchel Bakker kwam in de 64ste minuut het veld in en zag dat Neymar vijf minuten na zijn entree een grote kans kreeg. De Braziliaan probeerde het in vrije positie met een zweefkopbal, die hij naast mikte.

In de counter had Burak Yilmaz het moeten afmaken voor Lille, maar het schot van de invaller werd gepakt door Keylor Navas. PSG slaagde er niet meer in een vuist te maken en tot overmaat van ramp kreeg Neymar in de slotfase rood. De sterspeler van PSG wilde de bal afpakken bij Tiago Djaló en deelde daarbij een duw uit, die hem zijn tweede gele kaart opleverde. Djaló kreeg eveneens zijn tweede gele kaart.

AS Monaco - FC Metz 4-0

Al in de eerste helft had AS Monaco de overhand, maar pas na rust wisten de Monegasken de trekker succesvol over te halen. Vijf minuten na rust brak Stefan Jovetic door richting keeper Marc-Aurele Caillard, die de aanvaller raakte in een poging hem af te stoppen. De penalty die volgde werd benut door Cesc Fàbregas: 1-0. Twee minuten later zette Eliot Matazo na een fraaie individuele actie Kevin Volland vrij voor Caillard. De spits van Monaco kon de bal ineens in de verre hoek schieten: 2-0. De laatste twee treffers van de middag kwamen op naam van Wissam Ben Yedder. De clubtopscorer kapte zich vrij in het strafschopgebied en schoot de bal verwoestend en hoog binnen: 3-0. Vlak voor tijd schoot Ben Yedder een penalty binnen, nadat Gelson Martins in de rug was geduwd door John Boye: 4-0. Laatstgenoemde kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart.