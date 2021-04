Real Madrid wint en is klaar voor duels met Liverpool en Barcelona

Zaterdag, 3 april 2021 om 18:05 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:12

Real Madrid heeft zaterdag in de hervatting van LaLiga geen fout gemaakt. Het team van trainer Zinédine Zidane was in eigen huis met 2-0 te sterk voor laagvlieger Eibar en vergroot zodoende de druk op koploper Atlético Madrid, dat drie punten meer heeft én zondag in en tegen Sevilla speelt. Barcelona heeft een punt minder dan de regerend landskampioen en speelt maandagavond een thuisduel tegen Real Valladolid. Het duel met Eibar was de duizendste officiële wedstrijd van de Koninklijke met Florentino Pérez als voorzittter. Alleen Santiago Bernabéu heeft in dezelfde functie meer duels achter zijn naam: 1.407.

Real Madrid ging met een voorsprong de rust in, maar een riantere ruststand dan 1-0 was zeker verdiend geweest. Het team van Zidane creëerde in de eerste 45 minuten grote kansen, onder meer een schot van Asensio op de lat, en zag twee doelpunten afgekeurd worden. Een vroege treffer van Karim Benzema, na voorbereidend werk van Marcelo, werd door de VAR wegens buitenspel van de Fransman afgekeurd. Ook een heerlijk doelpunt van Asensio richting de rust wachtte hetzelfde lot. De Spanjaard stond nipt buitenspel toen hij een inzet van Isco kunstig met de hak achter doelman Marko Dmitrovic werkte.

Wat een beauty! ?? Marco Asensio werkt geweldig binnen met de hak, door de benen van Dmitrovic ?? Helaas werd 'ie afgekeurd vanwege buitenspel ?#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridEibar pic.twitter.com/e3BV25I8zG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 3, 2021

Asensio verscheen enkele minuten later alsnog op het scorebord in het Estadio Alfredo Di Stéfano. Casemiro leed eerst balverlies op het middenveld, maar veroverde het leer meteen en gaf een goede pass op zijn teamgenoot. De Spaans international werkte de bal fraai in de linkerhoek achter Dmitrovic: 1-0. Het was voor Asensio alweer de derde officiële wedstrijd op rij waarin hij trefzeker was, na zijn eerdere treffers tegen Atalanta en Celta. Daar was de spelmaker als Merengue nog nooit eerder gelukt.

Ook na rust had Real Madrid weinig te duchten van de nummer negentien van LaLiga. Dmitrovic voorkwam met een uitstekende redding een tweede treffer van Asensio, die samen met Luka Modric na een uur spelen naar de kant werd gehaald. Een minuut later kregen de Basken bijna de gelijkmaker cadeau toen Courtois bijna op de doellijn kon voorkomen dat een terugspeelbal door de ferme wind in de rechterhoek werd geblazen. Twintig minuten voor tijd werd een doelpunt van Casemiro wegens buitenspel afgekeurd.

Dat scheelde niks ?? Thibaut Courtois liet de bal lopen, maar hield daarbij geen rekening met het natte gras ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridEibar pic.twitter.com/QBheBkv5W2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 3, 2021

Het team van Zidane kwam luttele minuten later alsnog op 2-0: na een goede actie van invaller Vinicius Junior aan de linkerkant kopte Benzema de bal binnen. Met 187 doelpunten is de aanvaller, die in elk van zijn laatste zeven officiële duels trefzeker was en goed was voor negen doelpunten, nu de nummer vier op de topscorersranglijst aller tijden van Real Madrid in LaLiga achter Cristiano Ronaldo (311), Raúl (228) en Di Stéfano (216). De Spaanse topclub kan zich nu gaan focussen op de cruciale ontmoetingen met Liverpool (6 april en 14 april, Champions League) en Barcelona (10 april, LaLiga).