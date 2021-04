Huntelaar scoort maar verliest; CL uit zicht voor Dortmund

Zaterdag, 3 april 2021 om 17:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:48

Klaas-Jan Huntelaar heeft zijn eerste doelpunt gemaakt sinds zijn rentree bij Schalke 04. De spits kwam zaterdagmiddag tot scoren in de uitwedstrijd tegen Bayer Leverkusen, maar het was niet genoeg voor een goed resultaat: 2-1. Zodoende won Hannes Wolf zijn eerste wedstrijd als trainer van Leverkusen, na het ontslag van Peter Bosz. Het is voor die Werkself de eerste zege na drie nederlagen en een belangrijke stap richting het behalen van Europees voetbal. Tegelijkertijd ging Borussia Dortmund met 1-2 onderuit tegen Eintracht Frankfurt, dat daardoor een enorme stap zet richting de top vier en kwalificatie voor de Champions League: de voorsprong op Dortmund is zeven punten.

Bayer Leverkusen - Schalke 04 2-1

Na drie opeenvolgende basisplekken zat Jeremie Frimpong weer op de bank bij Leverkusen, terwijl Timothy Fosu-Mensah en Daley Sinkgraven allebei al drie duels ontbreken door blessureleed. Bij Schalke had Huntelaar voor het eerst sinds zijn komst een basisplek. Leverkusen opende de score na 25 minuten: Kerem Demirbay nam de bal met één handige voetbeweging mee het strafschopgebied in na een crosspass van Charles Aránguiz, omspeelde Mehmet Can Aydin met de fraaie aanname en versnelling en stelde Lucas Alario in staat om van dichtbij de openingstreffer te maken.

Het apathisch ogende Schalke was niet in staat om Leverkusen vervolgens het vuur na aan de schenen te leggen. De bezoekers stichtten nauwelijks gevaar, totdat Huntelaar in minuut 58 leek te scoren. Aangever Can Bozdogan stond echter buitenspel. Achttien minuten voor tijd besliste Leverkusen de wedstrijd in zijn voordeel. Patrik Schick schoot vanaf de rand van het strafschopgebied diagonaal raak in de rechterhoek, nadat hij werd bediend door mede-invaller Florian Wirtz. Huntelaar bracht de spanning volledig terug door de bal in het strafschopgebied aan te nemen op de borst en met zijn linker binnen te schieten. Hij werd met zijn 37 jaar, 7 maanden en 22 dagen de oudste doelpuntmaker ooit voor Schalke, maar Leverkusen hield de voorsprong vast.

?????????????? ?????????? ?????? ??????????????????



De 37-jarige spits maakt op zeer knappe wijze de aansluitingstreffer voor @s04.#b04s04

?? ESPN 3 pic.twitter.com/Y8EhYszS8Y — ESPN NL (@ESPNnl) April 3, 2021

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 1-2

Eintracht Frankfurt won al ruim elf jaar niet meer in Dortmund, maar kwam ditmaal wel vroeg op voorsprong. In de elfde minuut kopte Nico Schulz de bal achterwaarts in zijn eigen bovenhoek, toen hij een kopduel met André Silva probeerde te winnen bij de tweede paal. Via Erling Braut Haaland kreeg Dortmund enkele kansen op de gelijkmaker, maar net als bij de nationale ploeg – de Noor scoorde afgelopen week in geen van de drie WK-kwalificatieduels – had Haaland ook tegen Frankfurt het vizier niet op scherp. Op slag van rust leken de bezoekers de uitgelezen mogelijkheid te krijgen om de score te verdubbelen vanaf de strafschopstip, toen Thomas Delaney de bal ongelukkig tegen de hand kreeg in zijn eigen strafschopgebied. Scheidsrechter Manuel Gräfe bekeek de situatie op advies van de videoscheidsrechter, maar wilde er niet aan.

Vier minuten later was het aan de andere kant wel raak. De hoekschop van Marco Reus viel via de borst van Emre Can bij toeval voor de voeten van Mats Hummels, die van dichtbij voor de gelijkmaker aantekende: 1-1. Na de pauze golfde het spel op en neer met kansen voor beide ploegen, waarbij Frankfurt na ruim en uur spelen voor de tweede keer de leiding dacht te nemen. Een vrije trap van Filip Kostic werd door Stefan Ilsanker met het hoofd doeltreffend afgerond. De verdediger deed dat echter in buitenspelpositie, waardoor Gräfe het doelpunt annuleerde. In de slotfase trok Frankfurt vervolgens alsnog aan het langste eind. Na een afgemeten voorzet van Kostic vanaf de linkerkant van het veld genoot Silva bij de tweede paal alle vrijheid om de 1-2 binnen te koppen. Jetro Willems zat de hele wedstrijd op de bank bij de bezoekers.

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln 1-0

Wolfsburg, met Wout Weghorst in de basis en Jeffrey Bruma op de bank, kwam halverwege de tweede helft op voorsprong tegen het Köln van Kingsley Ehizibue en consorten. Wout Weghorst, trefzeker in de voorgaande drie wedstrijden, nam de assist voor zijn rekening. De spits liep Maximilian Philipp eigenlijk in de weg, net buiten het strafschopgebied, maar de situatie pakte goed uit: hij kreeg de bal al vallend bij Josip Brekalo, die de rechterhoek uitzocht: 1-0. Wolfsburg staat nu op de derde plaats met een voorsprong van elf punten op nummer vijf Borussia Dortmund. Weghorst en consorten lijken zich dus te gaan plaatsen voor de Champions League. De achterstand op RB Leipzig is drie punten; de nummer twee speelt later op de zaterdag tegen koploper Bayern München.

FSV Mainz 05 - Arminia Bielefeld 1-1

In de eerste 45 minuten maakte de thuisploeg, met Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius in de basis, een ietwat betere indruk dan de bezoekers. Het lichte veldoverwicht en de daarbijbehorende kansen leverden Mainz echter geen voorsprong op. De bezoekers, die met Mike van der Hoorn, Ritsu Doan en Michel Vlap aan het startsignaal verschenen, herstelden zich naarmate de eerste helft vorderde. Een rake strafschop, na een overtreding van Van der Hoorn op Jonathan Burkardt, leidde na 54 minuten de 1-0 in: Daniel Brosinski passeerde Stefan Ortega vanaf elf meter. Een curieus doelpunt van Andreas Volgsammer een kwartier voor tijd betekende de eindstand: de vrije trap van de aanvaller eindigde in de muur, maar de rebound ging al stuiterend in de rechterhoek.

FC Augsburg - TSG Hoffenheim 2-1

Na iets meer dan twintig minuten spelen had de ploeg van Heiko Herrlich al tweemaal geprofiteerd van persoonlijke fouten bij de bezoekers. Na balverlies van Florian Grillitsch op het middenveld ging de bal snel rond en was het Rúben Vargas die de bal na acht minuten spelen in de rechterhoek schoof. Een kwartier later ontving André Hahn een lange bal van Vargas en schoot hij het leer na een rush over tientallen meters keurig in de linkerhoek: 2-0. Sebastien Hoeness voerde bij de bezoekers drie veranderingen in de rust door, maar dat sorteerde nauwelijks effect. De 2-1 viel vlak voor tijd namelijk uit het niets toen Jeffrey Gouweleeuw de bal niet goed wegwerkte en Robert Skov het leer met een dropkick tegen de touwen joeg. Melayro Bogarde bleef negentig minuten op de bank van Hoffenheim.