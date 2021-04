Siemen Mulder, Serdar Gözübüyük en Erwin Blank halen conditietest niet

Zaterdag, 3 april 2021 om 16:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:37

Drie scheidsrechters en vier assistent-scheidsrechters van de KNVB zijn deze week gezakt voor hun conditietest, zo meldt De Telegraaf zaterdag. Daardoor krijgen de wedstrijden FC Twente - Vitesse en FC Emmen - RKC Waalwijk deze speelronde een andere arbiter dan gepland. Siemen Mulder, Serdar Gözübüyük, Erwin Blank en assistenten Joey Waleveld, Maarten Ketting, Charl Schaap en Frank Janssen haalden de test niet.

De wedstrijd in Enschede, die zaterdagavond wordt afgewerkt, stond aanvankelijk onder leiding van Mulder, maar wordt nu geleid door Pol van Boekel. Gözübüyük heeft volgens de krant het 'beste excuus' voor het zakken voor de conditietest: hij heeft zich al bijna drie weken ziek gemeld in Zeist vanwege knieklachten en benutte de test als onderdeel van zijn revalidatie. Hij hoopt volgende week hersteld te zijn en de test dan alsnog te halen.

Het was deze week al onduidelijk wie zondag de scheidsrechter zou zijn bij Emmen - RKC. Aan het begin van de week meldde de KNVB dat Björn Kuipers zou fluiten, waarna de naam van Pol van Boekel op Teletekst verscheen en De Telegraaf tot slot meldde dat Danny Makkelie de fluit zou hanteren. Dat laatste lijkt nu te gaan gebeuren. Makkelie stond aanvankelijk nog ingepland voor het duel tussen FC Volendam en SC Cambuur van vrijdagavond, maar die wedstrijd werd uiteindelijk geleid door Ingmar Oostrom.

Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond moest dus puzzelen voor dit weekend, maar vindt de situatie niet zorgwekkend. "Natuurlijk is het nooit leuk als een aantal mensen de test niet haalt, maar dat is vooral vervelend voor die mensen. Op 85 man is het niet gek dat een aantal de test niet haalt, daar maak ik me niet al te druk om", geeft hij aan. "Als die test gehouden wordt, zijn er altijd een paar scheidsrechters of assistenten die hem om wat voor reden dan ook niet halen. Omdat ze kampen met blessures, door omstandigheden niet helemaal fit zijn en omdat het een redelijk uitdagende test is."