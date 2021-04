Chelsea stort volledig in na rood voor Thiago Silva en wissel Hakim Ziyech

Chelsea is zaterdagmiddag tegen een verrassende en tevens pijnlijke thuisnederlaag aangelopen. De in de laatste maanden zo sterk presterende formatie van manager Thomas Tuchel, veertien duels op rij ongeslagen, werd op eigen veld afgetroefd door nummer negentien West Bromwich Albion: 2-5. Het ging helemaal mis voor Chelsea na de rode kaart voor Thiago Silva na bijna een halfuur spelen. Tuchel greep kort daarna in en bracht verdediger Andreas Christensen binnen de lijnen, met Hakim Ziyech die in minuut 34 naar de kant werd gehaald door de Duitse coach.

Op het moment van het wegzenden van Thiago Silva stond Chelsea met 1-0 voor, door het eerste doelpunt van Christian Pulisic namens de Londense club in twintig wedstrijden. Linksback Marcos Alonso raakte met een fraaie vrije trap nog de paal in de 27ste minuut, maar in de rebound was de Amerikaanse vleugelaanvaller er als de kippen bij om de openingstreffer voor Chelsea aan te tekenen. De euforie bij de thuisclub was echter van korte duur. Twee minuten later probeerde Thiago Silva net buiten het strafschopgebied een afstandsschot van Okay Yokuslu te blokkeren. De verdediger raakte niet de bal, maar vol de middenvelder van West Bromwich. Scheidsrechter David Coote kende geen twijfel en trok een tweede, en dus rode kaart voor de Braziliaanse stopper.

Voor Tuchel was de rode kaart voor Thiago Silva het sein om een wijziging door te voeren. Ziyech blies de aftocht en met het inbrengen van Christensen werd de defensie van Chelsea weer op orde gebracht. De omzetting hielp the Blues echter niet in verdedigend opzicht. Nadat Pulisic nog bijna scoorde uit een vrije trap ging het helemaal mis in blessuretijd van de eerste helft. Matheus Pereira anticipeerde uitstekend op een verre uittrap van doelman Sam Johnstone, benutte vervolgens de ruimte achter Kurt Zouma en passeerde vervolgens Édouard Mendy met een bekeken lob: 1-1. Diezelfde Pereira had in de vierde minuut van de toegevoegde tijd wederom reden tot juichen. De aanvaller zag de bal door een woud van benen in de rechterbenedenhoek belanden: 1-2.

Voor Chelsea ging het van kwaad tot erger in de tweede helft op Stamford Bridge, ondanks het inbrengen van Mason Mount voor de trefzekere Pulisic en de bal op de paal van wederom Alonso. Na ruim een uur spelen tilde West Bromwich de stand naar 1-3 in West-Londen. Een goede voorzet vanaf de rechterflank van Darnell Furlong kwam terecht bij Callum Robinson en de spits van de bezoekers wist Mendy vervolgens te passeren met een knap schot met de buitenkant van zijn voet. In minuut 68 was het drama voor Chelsea compleet. Mbaye Diagne was het eindpunt van een snelle counter en de aanvaller faalde niet in kansrijke positie: 1-4. De assist kwam via een fraaie hakbal van de uitblinkende Pereira.

Het verbouwereerde Chelsea redde in de slotfase nog wel de eer. De bal werd teruggetrokken door de wederom tegenvallende Timo Werner en van dichtbij tikte Mount de 2-4 binnen namens de thuisspelende ploeg. West Bromwich liet Chelsea echter niet verder terugkomen en in de eerste minuut van blessuretijd bekroonde Robinson de heerlijke middag van de nummer negentien in Londen: 2-5. Het voorbereidende werk was wederom voor de fantastisch spelende Pereira. Zijn pass bereikte Robinson, die de hulpeloze Mendy kansloos liet met een lob die in de hoek verdween. Chelsea verzuimt als nummer vier om dichter bij nummer drie Leicester City te komen. Het verschil blijft vijf punten (56 om 51), terwijl the Foxes nog een duel tegoed hebben. West Bromwich staat met nog acht duels voor de boeg nu zeven punten achter de veilige zeventiende plaats.