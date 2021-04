‘Plan-B Barça voor Haaland lijkt onhaalbaar door vraagprijs van 100 miljoen’

Zaterdag, 3 april 2021 om 14:52 • Rian Rosendaal

Barcelona richt zijn pijlen vol op Erling Braut Haaland. Mocht een deal met de sterspeler van Borussia Dortmund echter mislukken, dan komen enkele alternatieven in beeld in het Camp Nou. Het aantrekken van Harry Kane lijkt evenwel een hels karwei te worden voor de Catalanen. Marca meldt zaterdag namelijk dat Tottenham Hotspur vasthoudt aan de vraagprijs van honderd miljoen euro voor de aanvaller, wat tijdens de coronapandemie een struikelblok lijkt te zijn voor Barcelona.

De Spaanse krant meldt voorts dat de 28-jarige Kane bij Tottenham jaarlijks twaalf miljoen euro opstrijkt, wat gezien de situatie in financieel opzicht eveneens een probleem kan zijn voor Barcelona. José Mourinho is in ieder geval niet van plan om de vermeende interesse in Kane in het openbaar te bespreken. "Ik doe niet mee aan het spelletje van wat er door sommigen wordt gezegd en juist ook weer niet. Ik ben louter geïnteresseerd in wat Kane laat zien op het veld", zo laat de Tottenham-manager weten op het persmoment in aanloop naar het uitduel met Newcastle United van zondag. "Zien jullie niet dat hij altijd met een lach op het veld staat? Ik kan er verder weinig over zeggen, maar wat ik wél weet is dat Harry een op en top professional is", aldus Mourinho.

Barcelona heeft op het lijstje met alternatieven voor Haaland twee spelers staan die na afloop van dit seizoen transfervrij zijn op te halen en gezien de situatie op financieel vlak een stuk aantrekkelijker lijken te zijn: Memphis Depay en Sergio Agüero. De aanvaller van het Nederlands elftal staat er goed op bij trainer Ronald Koeman, die bij Oranje al enige tijd samenwerkte met de speler van Olympique Lyon. Agüero kondigde maandag aan dat hij Manchester City na tien zeer succesvolle seizoenen gaat verlaten. In de Spaanse media kwam al snel het bericht dat Koeman de komst van de 32-jarige spits niet ziet zitten, terwijl kort daarna de melding kwam dat er juist al gesprekken zouden hebben plaatsgevonden tussen Barcelona en de Argentijnse topschutter.

Voorlopig lijkt Barcelona de strijd om Haaland echter niet op te willen geven. Zaakwaarnemer Mino Raiola en vader Alf-Inge Haaland brachten donderdag een bliksembezoek aan de Catalaanse club, voor een gesprek met voorzitter Joan Laporta. Het tweetal bracht diezelfde dag ook bezoeken aan Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester United en Manchester City. Het is nu afwachten welke club bereid is om 180 miljoen euro neer te leggen voor Haaland, een bedrag dat onlangs naar voren werd gebracht door ESPN. Onder meer Marca beweert echter dat de vraagprijs voor de spits van Dortmund is gezakt naar 150 miljoen euro.