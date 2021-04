Jens Petter Hauge voorkomt verlies van AC Milan tegen tien man

Zaterdag, 3 april 2021 om 14:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:45

AC Milan is zaterdag niet verdergekomen dan een gelijkspel in de Serie A. Het team van trainer Stefano Pioli kon zelfs ternauwernood voorkomen dat Sampdoria met een minimale overwinning uit het San Siro vertrok: 1-1. Het was het zesde thuisduel op rij (alle competities) waarin AC Milan zonder overwinning bleef. De topclub uit Milaan heeft nu vijf punten minder dan koploper en stadsgenoot Internazionale, dat bovendien twee wedstrijden minder heeft gespeeld. Regerend landskampioen Juventus heeft op zijn beurt vijf punten minder dan i Rossoneri, maar ook twee wedstrijden minder in de benen.

De eerste helft eindigde doelpuntloos, maar het goed spelende Sampdoria had zonder meer een goal verdiend. Het ontbrak het team van trainer Claudio Ranieri in het eigen Stadio Luigi Ferraris alleen aan meer precisie in de afronding. Doelman Gianluigi Donnarumma moest zijn uiterste best doen om een gedraaid schot van Manolo Gabbiadini met zijn vingertoppen over de lat te werken en daarna was Theo Hernández bij de les om te beletten dat Mikkel Damsgaard een pass van Gabbiadini kon verzilveren. Donnarumma had ook een antwoord op een ferme kopbal van Morten Thorsby na een hoekschop.

AC Milan, dat nog steeds niet over Davide Calabria, Alessio Romagnoli, Rafael Leao en Mario Mandzukic kan beschikken, kon daar in de eerste 45 minuten weinig tegenoverstellen. De ploeg van Pioli hield de bal niet lang in de ploeg en kreeg geen enkele doelpoging tussen de palen. Dat was voor de derde keer dit seizoen én kalenderjaar in een eerste helft, na de eerdere ontmoetingen met Atalanta (0-3 verlies in januari) en Spezia (2-0 verlies in februari).

Sampdoria kreeg de openingstreffer na 57 minuten spelen cadeau. Een breedtepass van Theo Hernández was een prooi voor Fabio Quagliarella, die de bal in een keer heerlijk over de ver voor zijn doel staande Donnarumma werkte: 0-1. Twee minuten later kwam het team van Ranieri echter met tien man te staan. Adrien Silva kreeg zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Samu Castillejo en mocht inrukken. Pioli greep meteen in en bracht zowel Sandro Tonali als Ante Rebic binnen de lijnen.

AC Milan zette Sampdoria voortdurend onder druk, maar had zichtbaar moeite om voor gevaar te zorgen. Acht minuten voor tijd leek Rebic voor de gelijkmaker te zorgen: de inzet van de invaller werd echter door Omar Colley van de lijn gehaald. Drie minuten later was het alsnog raak: de ingevallen Jens Petter Hauge ontving de bal van Franck Kessie, bleef overeind jegens doelman Emil Audero en twee verdedigers, waarna hij de bal na een kapactie in de rechterhoek mikte. Sampdoria kwam daarna nog goed weg: een inzet van Kessie raakte de lat en Audero redde uitstekend op een schot van Hakan Calhanoglu.

Inter wacht om 20.45 uur een uitwedstrijd tegen Bologna. Juventus gaat om 18.00 uur op bezoek bij stadsgenoot Torino en kan het gat met AC Milan verkleinen tot twee punten.