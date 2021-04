‘Interne oplossing kan Georginio Wijnaldum transfer naar Barcelona kosten’

Zaterdag, 3 april 2021 om 10:00 • Chris Meijer

De naam van Georginio Wijnaldum wordt al sinds de komst van Ronald Koeman als trainer gelinkt aan Barcelona, maar Sky Sports acht het waarschijnlijk dat de Oranje-international komende zomer niet naar Spanje verkast. Volgens de Engelse sportzender heeft de stormachtige ontwikkeling van Ilaix Moriba bij Barcelona het aantrekken van Wijnaldum mogelijk overbodig gemaakt.

Koeman liet de achttienjarige Moriba in januari debuteren in de hoofdmacht van Barcelona en deed voorlopig acht keer een beroep op de middenvelder, die een doelpunt en drie assists verzorgde in die optredens. De nieuwe president Joan Laporta zou de talenten uit de eigen jeugdopleiding voorlopig de voorkeur willen geven boven nieuwe spelers, waardoor wordt overwogen om Moriba volgend seizoen een meer prominente rol te geven. Dat zou de komst van Wijnaldum naar Barcelona overbodig maken.

Wijnaldum is nog altijd in het bezit van een aflopend contract bij Liverpool en mag vanaf januari officieel met andere clubs onderhandelen. Sky Sports meldt dat de dertigjarige middenvelder de financiële audit die Laporta momenteel uitvoert bij Barcelona afwacht, omdat daarna duidelijk moet worden of de Catalanen hem een aanbieding doen. Het nieuwe bestuur van Barcelona praat nu echter liever met de staf van Koeman over de rol van de zelfopgeleide Moriba.

Mocht een transfer naar Barcelona niet van de grond komen, kan Wijnaldum altijd nog zijn contract bij Liverpool verlengen. Een aanbieding om in Engeland te blijven ligt nog altijd op tafel en manager Jürgen Klopp liet al verschillende keren blijken dat hij graag verder wil met Wijnaldum. De 73-voudig Oranje-international, die in 2016 door Liverpool werd overgenomen van Newcastle United, speelde dit seizoen voorlopig veertig officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor drie doelpunten.